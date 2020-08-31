確診餐廳｜增6食肆上榜　有患者到香港站添好運、花園大廈一粥麵

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心周日（30日）公布新增15宗確診個案，當中有10宗屬本地個案。衞生署周日晚亦更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增6間餐廳曾有確診者到訪，包括兩間酒樓，分別為長沙灣貿易廣場的富臨酒家，以及荃灣荃薈彩龍皇宮酒家。 新「上榜」的餐廳，亦包括港鐵香港站「添好運點心專門店」、觀塘花園大廈玉蓮臺3座「一粥麵」、觀塘鯉魚門廣場「大快活」。另外，確診的兼職的士司機（#4788），曾到屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S S區「香港達人餐廳」。

根據當局資料，確診的73歲的兼職的士司機，於8月16日發病，居住於屯門翠寧花園3座，並曾在8月22日或之前，到訪屯門鄉事會路2A「香港達人餐廳」。

另外，一名確診的退休76歲老翁（＃4778），於8月17日發病，並住在葵青葵盛東邨盛興樓。根據最新資料，他曾於8月23日或之前，到荃灣荃薈彩龍皇宮酒家；又到訪荃灣楊屋道市政大廈。至於長沙灣貿易廣場富臨酒家，亦有一名有長期病患的確診家庭主婦（#4790），於8月29日或之前到訪。資料又顯示，她曾到長沙灣邨長欣樓。

在金鐘太古廣場任職清潔工的53歲女患者，曾於8月28日或之前，到觀塘鯉魚門廣場大快活；又曾到鯉魚門市政大廈。在尖沙咀港景峯工作，任職地產經紀的男病人（#4764），在8月24日或之前，曾到港鐵香港站添好運點心專門店。

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