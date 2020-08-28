確診餐廳｜增五食肆上榜　尚德邨不治病人生前曾光顧一粥麵肯德基

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未息，衞生署衞生防護中心周五（28日）公布的新增確診數字為13宗，當中有10宗屬本地個案。衞生署周五晚亦更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增五間餐廳曾有確診者到訪。 當中染疫的Foodpanda外賣員（#4762）及其病故後確診的丈夫（#4763），曾到訪過將軍澳尚德廣場「TKO Spot」；#4763在生前亦曾過該商場中的「一粥麵」及「肯德基」。 另外，於鰂魚涌「Pret A Manger」任兼職收銀的19歲確診女學生（#4757），曾到過佐敦永發大廈「Isaak's」，以及尖沙咀「霸嗎拉麵」。

染疫的Foodpanda外賣員（#4762）為54歲女子，於8月12日發病，是其家庭確診者中最早發病；她與其同樣染疫的丈夫（#4763）和30歲兒子（#4761），住在將軍澳尚德邨尚禮樓。

其丈夫為59歲男子，8月16日發病，於周三（26日）送院無知覺，死後才確診。而#4761為30歲男子，於8月13日發病。不過，當局亦曾提及，她的另外一名22歲兒子雖然無確診，但卻有新冠病毒抗體，有可能是該名兒子才是傳播源頭。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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根據當局資料，染疫的Foodpanda外賣員與其同樣確診的丈夫及兒子，曾於8月27日或之前，到過將軍澳尚德廣場「TKO Spot」，該商場累計有11名確診者到訪過。然而除周五新增確診的三人外，其餘曾到過「TKO Spot」的確診者，全部已經出院。

其已離世的丈夫#4763，則於8月20日或之前，曾到過「TKO Spot」的一粥麵，及肯德基。而其30歲兒子#4761，則於8月27日或之前到過金鐘海富中心II座。

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另外，周五新增的不明源頭個案中，包括一名19歲女學生，她於鰂魚涌「Pret A Manger」中任兼職；於8月21日發病，居於油麻地庇利金街57號。根據當局資料，她曾於8月19日或之前到過佐敦永發大廈一間韓國餐廳「Isaak's」。

另外，她亦於8月21日到過鰂魚涌友邦香港大樓的「Pret A Manger」，據該餐廳指，她的最後上班日正是8月21日，即她發病時亦有上班。該名19歲女學生亦曾於8月23日或之前，到過尖沙咀金巴利道26號的「霸嗎拉麵」。

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