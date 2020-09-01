全民檢測｜沙田源禾路近20人排隊檢測　長者稱少少反胃未算太不適

普及社區檢測計劃今日（1日）展開，全港141個社區檢測中心早上8時開始運作。記者今早到位於沙田源禾路體育館的檢測中心視察，門外一度約有20人排隊輪候，參與計劃人士包括長者、大學生及外傭。有長者完成檢測採樣後表示，整個採樣過程相當快捷，惟採樣時曾感到「少少反胃」，但整體沒太大不適。

源禾路體育館被徵用作檢測中心。（黃詠榆攝）

源禾路體育館的檢測中心外，持續約有20人在中心外輪候，惟現場所見，個別輪候人士在排隊時位置較近，未必足夠保持1.5米的社交距離。檢測中心入口處，設有體溫監察站，市民檢測完會獲發一包口罩。參與檢測的66歲阮婆婆認為，參加全民檢測是盡市民責任，惟認為檢測計劃來得遲，「如果一開頭咁做就好，咁就唔洗咁多人死。」

阮婆婆形容檢測過程只需數分鐘，「隊落去，撩兩撩」，過程沒有感不適。她又指，場地同一時間約有6至7人接受檢測，但場地寬敞，每個採樣攤位有一定距離分隔。雖然場館出現人龍，但她指，不擔心有傳染風險，未來14日自己會足不出戶，將買餸重任交予丈夫。

檢測中心外一度出現排隊人龍。（黃詠榆攝）

阮婆婆的丈夫陳伯伯，今早亦有參加檢測。他稱，採樣時感到有點「反胃」，相信若無他人協助，自己無法做到正確採樣。為降低感染風險，他通常每周外出一次，買夠整個星期的餸菜份量，「廢事去咁多街市」，會盡量留家。

除長者外，有大學生參與檢測計劃。今年22歲的曾先生表示，採樣過程大概5至6分鐘，等候時間則約10分鐘。曾認為，全民採樣可找出隱形傳播鏈，雖聽過坊間不同憂慮，如私隱問題、假陽性等，但「見到政府有落力幫手解答疑難⋯⋯相關說明都好清楚，會一個月銷毁資料」。

菲傭Ginkle表示，她按僱主要求參與檢測，直言過去兩個月放假都留家休息，沒有外出。她相信檢測有助保障其他人，亦令自己感到安心。談及檢測過程，她認為醫護人員的採樣時很溫柔（gentle），沒有感不適，亦十分快捷。

大學生曾先生稱不擔心私隱問題。（黃詠榆攝）

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