全民檢測｜現職護士請假一周任採樣隊長　至今未收到開工通知

政府今日（1日）展開全民自願參與的普及社區檢測計劃（全民檢測），為期7天，並設有141個社區檢測中心為市民採集樣本進行檢測。早前港府多次於公開場合表示醫護隊伍人手不足，招募醫護人員、公務員和退休公務員等為計劃進行採樣、支援等工作。但有已登記及出席過講解會的現職護士今日早上致電電台節目表示，為相應呼籲請了一星期大假，但至今仍未收到工作地點、時間的安排，感到被動、失望，「之前又話唔夠人咪支持下，以為自願幫忙下，但有咁嘅安排，打去個查詢電話又唔通，只可能喺屋企等通知。」

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有早前已登記當全民檢測醫護團隊的陳女士本身為現職護士，她說，除了早前出席公務員事務局局長聶德權的簡介會及了解過有關呼吸器測試儀器的使用方法後，至今早計劃正式開始，但仍未收到當局通知工作時間及地點等，感到失望、被動。

陳說，自己為隊伍中擔任隊長、副隊長角色，早前留意到港府指計劃中的工作人員數量不足的呼籲，因此特意預留一星期大假，為檢測服務，但現時只能「等通知」有感無助，她又說，今早得悉只有部份組員至昨日（31日）黃昏時間收到上班地點通知，現時她正逐一了解當中，「之前又話唔夠人咪支持下，以為自願幫忙下，但有咁嘅安排，打去個查詢電話又唔通，只可能喺屋企等通知！」

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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此外，有另一名早前已登記，並於今日早上8時到觀塘一檢測中心做測試的陳先生較原定早半小時到達，他說當局安排一般，不少長者準時到達後，由於工作人員未及收拾物品，較原定較遲開始進行，惟今日天氣較熱，部份長者感不適但未能到場內等待，不少人感到鼓噪並跟現時人員理論。

此外，他又提到，整個測試過程只約十分鐘，非常快捷，但過程中有感不適、嘔吐，「我真係嘔咗出喺，佢係好深入，我太太就作嘔。」、又說檢測時未有安排足夠位置洗手才脫下口罩，認為當局安排上可再作改善。