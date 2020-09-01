全民檢測｜記者實測檢測情況　若示意不適採樣人員會移後保持距離

自願參與的全民檢測今天（1日）展開，全港設置141個檢測中心。《香港01》記者分別到旺角麥花臣場館以及皇仁書院檢測中心，親身體驗檢測情況，總括而言記者檢測流程大致暢順，鼻腔和咽喉拭子採樣分別需時十多秒，全程約20分鐘；期間若示意感到不適，採樣人員會暫時站後兩步，保持距離。

自願參與的全民檢測今天（1日）展開，全港設置141個檢測中心，旺角麥花臣場館早上約8時有數名市民到場參與檢測，未見人龍。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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麥花臣場館內設十個採集處

記者在麥花臣場館檢測流程大致暢順，入場前先量度體溫和查看確認預約的手機短訊，之後會被指示到場內。場內設有數張透明膠板的桌子作登記處，十個採集處則環繞四周，有流動壁報板分隔，場地中間放置椅子供人等候。有關人員核對身分證和登記，掃描印有序號、附樣本瓶的採樣包上的二維碼。

咽喉採樣時示意發出「啊」聲

登記後就帶同樣本瓶到樣本採集處，採樣人員向記者解釋程序，提供紙巾暫放口罩和在有需要時掩住口鼻。鼻腔和咽喉合併拭子採樣分別需時十多秒。拭子伸入兩邊鼻腔約一至兩厘米深；而咽喉採樣時，採集人員指示記者發出「啊」聲以便採樣，指如果碰到舌頭或有嘔吐感覺。

記者做鼻腔採樣時示意感到不適，採樣人員暫時並站後兩步，保持距離。

▼麥花臣場館檢測中心情況▼

僅採樣人員有穿保護衣

場內不少工作人員指示市民，惟他們只戴上手套、口罩和防護面罩；而採樣人員則有穿上保護衣。有人員指示記者可使用場內洗手間，而麥花臣匯居民曾反映場館排污氣喉與大廈住宅氣喉連接，不同意檢測中心的工作人員和接受檢測的巿民使用場館洗手間，以免對樓上居民做成影響。

（張嘉敏攝）

皇仁書院檢測中心 設5個採樣用空間

至於在皇仁書院的檢測中心，記者預約時段為早上8時半。同樣進入檢測中心前，中心有戴上口罩及面罩的職員為記量度體溫，並要求先用酒精搓手液清潔雙手。地上貼有紅線指示進入採樣的學校禮堂。

於登記後會獲發一個樣本包，內有採樣用的棉棒及樣本瓶。而禮堂內設有10多張椅子，全部單向擺放，每個座位有分隔開。現場有5個採樣用間隔，每個以三塊膠板圍封，部分有兩個醫護人員在內，他們全部穿上全套保護衣。不過，在場其他工作人員只有戴上面罩及口罩。

採樣醫護人員接觸垃圾桶及採樣後更換手套

現場可見，負責採樣的醫護人員於接觸垃圾桶及採樣後有更換手套。記者在場等候期間，聽到有檢測人士咳嗽。

記者等候約10分鐘獲安排採樣，醫護人員先給予紙巾供放置口罩，並說明可能有咳嗽，可用作遮蓋口鼻。其後，她指示記者脫下口罩，並先採集鼻腔樣本，她用棉棒於兩邊鼻孔取樣，棉棒大概伸至鼻翼位置。

▼皇仁書院檢測中心情況▼

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採樣後工作人員向記者派口罩包 並指示記者離開場地

其後，她指示記者張大口及發出「呀」聲音，她一手用木棒按壓舌頭，並用棉棒於口腔兩側採樣。整個流程約2至3分鐘，記者在採樣期間未有感到不適。於採樣後，有工作人員派一個口罩包，並指示離開場地。記者曾向工作人員詢問可否借用洗手間，對方指若非緊急情況不方便外借。