居屋2020｜四屋苑間隔首曝光　馬鞍山錦駿苑有露台　彩禾苑設套廁

居屋2020將於下周四（10日）起至10月7日接受申請，今期居屋共有4個屋苑可供選擇，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑，合共提供7047個單位。 房委會今日(2日）公開推售屋苑的部分單位間隔圖片資料，位於馬鞍山錦駿苑的單位設有露台，而火炭彩禾苑實呎逾600平方呎單位則設有兩個廁所，料主人房可設「套廁」。

+ 21 + 21 + 21

房委會指，今期居屋將在9月10日至10月7日接受申請，除新推售的4個屋苑外，就「居屋2018」出售的兩個居屋發展項目、即凱樂苑及裕泰苑，和「居屋2019」出售的五個居屋項目，截至選樓日期開始約一個月前，因買賣協議撤銷而收回的的單位，一併納入是次銷售計劃內重售。「居屋2020」及「白居二2020」的申請費分別為250元及160元；同時申請兩者則為410元。白表申請者可使用同一份申請表選擇申請「居屋2020」或「白居二2020」，或同時選擇申請兩項。

「居屋2020」及「白居二2020」的申請表及申請須知，以及新建居屋發展項目的售樓資料簡介及重售單位的售樓簡介單張，將於明日（3日）開始在房委會設立的指定網站供下載。公眾亦可由9月10日起到樂富房委會客戶服務中心、房委會綠置居銷售小組辦事處、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、香港房屋協會轄下各出租屋邨辦事處，以及民政事務總署轄下各民政諮詢中心索取紙本資料。

因應疫情，樂富客務中心展示的建築模型與室內間格模型的展覽廳會暫停開放，並不會提供櫃檯查詢服務。公眾可致電房委會銷售及白居二24小時熱線2712 8000查詢有關「居屋2020」或「白居二2020」的申請事宜。此外，申請期會由過往的兩個星期延長至四個星期。

今期新居屋即將開售，當中涉逾7,000伙，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑。（盧翊銘攝）

彩禾苑單位設雙廁 可成主人房套廁

火炭彩禾苑單位面積介乎393至613平方呎。根據房委會提供圖片，彩禾苑1樓至40樓的11號單位，面積約為607平方呎。雖然有關單位的面積不是最大，仍相信可間成三房單位；此外，該單位有兩個廁所，料其中一個可為主人房的「套廁」。

至於位於市區鑽石山的啟翔苑，單位面積介乎約294至501平方呎，惟屋苑位於市區，接近港鐵鑽石山站，地理位置優越，相信為今期居屋「樓王」所在屋苑。根據房委會公開項目A座4樓至38樓的11號單位，屬面積約294平方呎的「細單位」，單位廁所位於門口後方。

錦駿苑、山麗苑均「開門見廁」

此外，馬鞍山錦駿苑單位面積介乎約311至494平方呎，房委會公開E座1樓至40樓5號單位模型，面積為417平方呎，並設有約40平方呎的露台；而單位的大門則正對著屋內廁所的門口，料會出現「開門見廁」。

至於粉嶺山麗苑的則提供兩個單位間隔圖，分別為B座1樓至37樓14號單位，面積為379平方呎。至於D座1樓至36樓的16號單位，面積約為446平方呎，料可間出兩房。不過，兩個單位的大門同樣正對著屋內廁所的門口，料會出現「開門見廁」。

2020居屋初步間隔：