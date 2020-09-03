居屋2020｜火炭彩禾苑或望墳　業主負責斜坡保養　大單位三房兩廁

房委會公布，新一期居屋包括啟翔苑、彩禾苑、錦駿苑及山麗苑，將於下周四（10日）開始接受申請，並在今日（3日）將樓書上載房委會網站。 位於火炭的彩禾苑，鄰近曾用作檢疫單位的駿洋邨，合共提供806伙，單位面積394至614平方呎。就樓書所見，彩禾苑不設開放式單位，間隔相對實用，料所有單位分間成1至3房單位，當中有大單位更預設兩廁，可間成套房。 不過值得留意是，屋苑位處邊陲山坡上，雖享有遼寬山景，但業主同時要負責斜坡保養及維修費，且附近山坡一帶位處於認可殯葬區內，料部份單位會面向墳景。

火炭彩禾苑最近的港鐵站是火炭站，但步行要約20分鐘。（盧翊銘攝）

火炭彩禾苑屬單幢式項目，樓高44層，位於禾上墩街18號，共設806伙，售價暫定253至488萬元。彩禾苑已接近完工，預計關鍵日期為今年8月31日，料項目能以現樓發售，買家明年揀樓後，有望「即買即住」。

設兩廁大單位 可分間三房

彩禾苑不設開放式單位，間隔相對實用，最大的單位更達614呎，料所有單位分間可成1至3房單位。部分大單位更預設兩個廁所，單位開則足夠分間3房，其中一間房更可自製成享套廁的主人房。就樓書所見，彩禾苑的11、12、17號單位，均是建有兩廁的大單位。

不過，彩禾苑大部份單位開則，都屬「開門見廁」設計。

11、12、17號單位設有兩廁，料可分間成三房單位。（房委會樓書）

向山單位或望山墳

彩禾苑位處於邊陲山坡上，料大部份單位可享遼寬山景。不過，附近山坡一帶為認可殯葬區，四周亦有零散山墳，部份向山單位，可能「附帶」墳景。

至於另一面單位，則面向屋苑內的兒童遊樂區，高樓層單位料望向火炭工業區。

業主要負責維修屋苑附近斜坡

值得留意是，屋苑範圍有多個斜坡，業主須分擔斜坡保養及維修費，料維修費高昂，亦要負責清理一旦出現的山泥傾瀉泥石或巨石。加上彩禾苑屬單幢式設計，故管理費一般較貴。

圖中的綠色部份屬認可殯葬區範圍，附近有不少零散山墳。（房委會樓書）

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留意垃圾站、泊車位位置

彩禾苑的向山單位，除可能望到附近的山墳外，亦鄰近屋苑的露天汽車泊位；而2至3號單位，地下亦為廢物收集站或垃圾及物料回收房等設施。低層單位或要面對嘈音及臭味問題。