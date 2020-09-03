居屋2020｜粉嶺山麗苑偏遠　多開放式單位　附近有多個殯葬區

房委會公布，新一期居屋包括啟翔苑、彩禾苑、錦駿苑及山麗苑，將於下周四（10日）開始接受申請，並在今日（3日）將樓書上載房委會網站。 位於粉嶺皇后山的山麗苑，地理位置是今期最偏遠的屋苑，惟提供單位數量達3,222伙，亦是今期居屋伙數最多屋苑。按樓書資料顯示，山麗苑設有不少開放式單位，而客廳設計屬長條形，單位開則料較難分間房間，部份單位亦設有不能開啟的固定窗。 惟屋苑南邊設有數個認可殯葬區，部份單位或會望到山墳。

粉嶺皇后山公營房屋地盤，涉及近9000伙公屋及3200伙居屋。（資料圖片／余俊亮攝）

山麗苑共設6座，分為A至F座，合共提供3,222伙，是今期居屋規模最大的屋苑，售價暫定由122.5萬至271.5萬元，單位面積約278至451呎。

屋苑內設有園景區，另設籃球場、羽毛球場及兒童遊樂園。

多個開放式單位

山麗苑設有不少開放式單位，其客廳屬長條形，料較難分間出房間，否則容易變成「黑廳」，例如A座的1室及2室；B座的1室、2室、3室、6室、7室及9室；C座的1室、2室、3室、4室；D座的1至4室；E座的13至16室；F座7至10室，均屬該類開則的單位。

粉嶺山麗苑設有不少開放式單位，單位客廳呈長條形，分間房間較有難度。（房委會樓書）

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部份單位設固定窗

為減低道路交通噪音的影響，山麗苑部份座數單位，安裝了不能開啟的固定窗，包括A座的11及12室，11室分別設在2樓至3樓，而12室則設在2樓及5樓；而E座3室亦有相關設計，但只設在2樓。

山麗苑的南邊設有數個認可殯葬區（綠色部份），附近亦有零散山墳。（房委會樓書）

南邊有數個認可殯葬區

山麗苑偏遠，但附近環境較清幽，四周多屬較低密度發展，大多以村屋為主。不過，屋苑南邊卻設有數個認可殯葬區，至於東南及東北方向，亦有零散山墳，料第B、C、D、E、F座部份單位或會望到墳景。

另外，屋苑範圍亦設斜坡、擋土牆，而業主亦須負責清理山泥傾瀉泥石或巨石。