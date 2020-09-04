限聚令｜健身中心復業八成客上堂　業界人士稱夏天黃金期損失慘重

政府今天（4日）起進一步放寬防疫措施，健身中心有條件重開。有以一對一健身為主的健身中心首天有八成客人預約，昨日已消毒場地準備復業。 有業界人士指出，九成健身中心屬於中小型規模，人流不多亦注重衛生，政府不應「一刀切」關閉所有健身中心。有健身中心創辦人表示，寧願政府容許健身中心營業多於補助。

政府公布今天起，食肆堂食延長至晚上10時，健身中心、按摩院及部分涉及較少身體接觸活動的室內及戶外運動場所等有條件重開。（陳家怡攝）

政府公布今天起，食肆堂食延長至晚上10時，健身中心、按摩院及部分涉及較少身體接觸活動的室內及戶外運動場所等有條件重開。健身中心內，任何人除淋浴外須一直佩戴口罩，在每一健身站、器械和器材不能容納多於四人，而連教練在內，每一小組訓練或課堂不得超過四人。

位於油麻地的健身中心復業首天有八成客人預約，昨天安排了消毒公司清潔場地。健身中心Excellence Fitness聯合創辦人Mity表示，早在停業前已有為客人量體溫等措施，和設置飛沫擋板。她指出健身中心以一對一訓練健身為主，可控制場地人數，亦提醒教練和客人保持社交距離。

Mity預計重開健身中心後生意跌兩至三成，有些客人因為疫情沒有信心。她表示業主有稍為減租，但中心未必有足夠現金流動應付其他開支。她表示，寧願政府容許健身中心營業多於補助。

健身中心關閉期間，有開設室外課堂利用簡單器材運動，她指只有一成客人參與，戶外天氣太熱，反應一般。健身中心沒有要求員工做病毒檢測，她又說中心一向有紀錄員工和客人資料，預約登記會問及居住大廈有否確診個案等。

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亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，新措施下最受影響是提供團體班為主的健身中心和教練，有瑜珈教練反映，原本每小時教12人有約1200元收入，現時最多教授三人，減少至約300元，變相收入跌超過六成，反而個人健身教練或可回復以往收入的七至八成。

他指出，全港近1,000間健身中心有九成屬於中小型規模，每小時只有5至15人次，人流少過食肆，業界自律和注重衛生，認為政府不應「一刀切」關閉所有健身中心。

邱益忠表示，健身中心生意黃金期是5至9月，多數客人傾向在夏天修身，停業共三個月有兩個月是期間，如果不再停業可望追回收入的七至八成，預計整年業界生意額或損失三至五成。他指出政府補助杯水車薪，已有約50間健身中心倒閉，教練按牌照申請資助亦有限制。若有第四波疫情，希望政府和業界多溝通制定措施。

客人Christy在措施放寬首天早上就返回健身中心運動，她表示習慣做運動「唔停得」。她指出在健身中心戴口罩做運動感到辛苦，但不至於去公園運動般汗流浹背。她認為健身中心定時清潔器材，設有飛沫擋板，不太擔心受感染。她另外有參加六至七人的拳擊健身班，但新措施突如其來，未必開得成班，有人數限制也難以報名，故先來上一對一課程，她認為政府安排都有點不方便。