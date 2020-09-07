泛民去留視乎逾半支持者意向　林卓廷：為縮議員決定空間望取共識

立法會選舉延後一年，議員去留成大眾焦點，有15名泛民主派議員決定按民調結果決定延任與否，民調將由香港民意研究所及中文大學傳播與民意調查中心負責。 民主黨立法會議員林卓廷今日（7日）受訪時稱，現時的門檻由早前建議，三分之二參與議員支持者的意向，下調至參考一半投票人意向，決定15人的去留，原因是若達不到三分二的門檻，將由議員自行決定去留，今次改動是期望收窄議員決定的空間，客觀效果是增加參與民調議員離開立法會的機會。 林承認難分辨受訪者是否15位議員的支持者，設計民調時已考慮此因素。他透露民調預計於9月21日展開，為期一星期，將以電話訪問約二千人。

林卓廷指，下調民調意向門檻是為縮窄議員空間，望取得共識。（資料圖片／高仲明攝）

林卓廷接受商台節目《在晴朗的一天出發》時談及有關議員去留的民調，將於9月21日展開，為期一星期，料以電話訪問形式收集約二千名港人的意見。

林受訪時亦談及民調的設計，香港民意研究所行政總裁鍾庭耀曾建議的兩個門檻，分別是參考整一半受訪港人的意向，以及三分之二泛民支持者的意向，惟最終首門檻未有採納，第二個門檻則降低為參考一半受訪、且支持15名泛民議員人士的意向。

下調意向門檻 議員離任機會更大

林卓廷解釋，民主陣營支持者意見分歧，若單純取港人意向，易被一面倒的制派支持者左右去留，而第二項門檻則太高，若達不到共識的話，兩邊意見均未達三分二的話，會由議員自行決定去留。他續指，現時調低至二分一，意味大幅收窄議員自行決定的空間，又舉例稱，原本門檻是100個支持者當中，有約66人要求議員離任才有效，調低門檻後，只需51人要求議員離任已可成立，變相令議員離開立法會的機會較大。

至於如何分辨受訪者是否15名泛民議員支持者，林坦言「佢話係，我哋就係接受」，民調設計亦考慮了此因素，將離任與否交由市民決定，議員會按遊戲規矩接受民調結果。

他稱會繼續參與不同辯論，望持不同意見人士心平氣和討論，以取共識，亦相信大家已看到擔任立法會議員的風險，強調非戀棧議員一職，形容是不能推卸的責任。