新冠肺炎｜嬰幼兒持續36天驗出病毒　免疫系統未成熟易成隱形患者

中大醫學院日前宣布，於全球率先證實沒有腸胃不適的新冠肺炎患者，即使康復後其呼吸道樣本偵測不到新型冠狀病毒，但糞便仍發現活躍的病毒，且腸道內的病毒仍具傳染性，尤其是嬰幼兒。 中大醫學院院長陳家亮今日（8日）接受商台節目訪問解釋，嬰幼兒受感染後大多不會出現病徵、屬隱形患者，因他們的免疫系統發展尚未成熟，故對外來病毒入侵不會出現明顯徵狀，呼籲照顧嬰幼兒的人士須特別注意個人衛生、勤洗手。陳又建議，本港學生即將恢復面授課程，可先分別高風險群組的學生接受檢測，以截斷傳播鏈。

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中大醫學院院長陳家亮續指，中大醫學院研究發現嬰幼兒的糞便所排出的病毒量與成人無分別，而確診的成人患者即使接受深喉唾液測試對病毒呈陰性，最少仍有一半人的糞便樣本有活躍病毒，形容「每人做深喉測試呈陰性不代表100%無傳染性」。故此，他表示已將相關報告交予政府有關部門，料醫管局會與專家小組重新評估及檢視出院指引，考慮康復患者會否須額外接受糞便樣本測試，惟要平衡醫療系統的負荷。

對於本月底本港學生分階段復課，陳家亮提醒相關照顧嬰幼兒的人士須加強注意衛生，出入洗手間須經常清潔雙手。同時認為，普及社區檢測計劃中，未涵蓋嬰幼兒，且行動不便的老人家或未能參與，認為他們可考慮透過留糞便樣本作檢測，又建議可就不同群組例如幼稚園、小學較高風險群組先接受檢測，以阻截傳播病毒風險。

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