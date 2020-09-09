旅遊氣泡｜離出行近一步　姚思榮：國慶前後或以澳門大灣區作試點

港府昨日（8日）公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，已將有關建議交給11國政府，邀請他們商討細節。 旅遊界議員姚思榮表示，當中定出兩地認可程序也頗複雜，不能期望將快完成；他續說，本港疫情回穩下，有望於10月國慶前後與港澳、大灣區作試點互通，但會以商務客及探親為主。

內地與本港有不少居民有工商業往來，相信會先行互通後會為經商、探親人士所用，及後才可開始予兩地人的旅遊互通，並先行考慮以旅行團為主及每次開放人數。（資料圖片）

港府昨日（8日）公布，已初步接觸11個國家商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。姚思榮表示，近日疫情有所緩和，港府先後兩次公布旅遊氣泡細節，目的是為了向大眾了解政府為了讓經濟盡快復蘇，跟多地政府代表傾討有關兩地實行旅遊氣泡的取向及方法。然而，現時市民未能外遊、亦多月無法外出工幹，相信不少人已急不及待再次外出，感覺今次港府跟外地已有實質討論。

由於現時本港仍有出現本地確診個案，對於內地、澳門與香港互通健康碼來說有一定風險，因此要再留意近兩星期的疫情後有最終定案，但保守估計下月國慶後有機會先推澳門、大灣區或珠三角地區互通。「其實內地而家好嚴謹，人地驚我哋多啲，但開始旅遊氣泡前，都會係澳門、內地地區實行先，可望10月有幾個地方進行試點，收集數據，之後先再開其他地區。」

內地與本港有不少居民有工商業往來，相信會先行互通後會為經商、探親人士所用，及後才可開始予兩地人的旅遊互通，並先行考慮以旅行團為主及每次開放人數。



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旅遊界議員姚思榮表示，當中定出兩地認可程序也頗複雜，不能期望將快完成。（資料圖片）

另外，港府與多國商議旅遊氣泡，目的原意為兩地互信其檢測方法及疫情穩定後，兩地區的居民不用進行隔離下可互有往來。現時初步有多個地區的有望與港以旅遊氣泡互有往來，但當中的細節要再仔細磋商，有相當難度。姚提到，以日本為例，兩地要同意有互相認可的檢測機構、結果，同意其有效期限、價錢及返回原居地後需否再作檢測等。

本港與外地商討「旅遊氣泡」，要商討的細節包括： 1) 兩地診所的相互認受性 2) 兩地的化驗過程與結果的認受性 3) 兩地檢測費用是否存在巨大差異 4) 兩地互相認可的檢測認可時限 5) 兩地的認可日期結算日，例如由收集樣本當日計算、還時得到檢測結果當日結算？ 6) 兩地的疫情變化

他說，以日本為例，若出發到九州7天遊，由於等待得到檢測結果花上兩天時間，若兩地以由取得樣本當日計算，並定出有效期為七日，即旅遊中途的第五天需要在當地再作檢測，才可順便上機返港，當中有一定複雜性，「定價亦係一大問題，如果有一邊特別貴又唔化算。」

此外，旅客返港後是否需要留在機場或有在隔離設施等待當地結果，亦為一大問題，因此「要傾起上嚟係好複雜，所以唔可能即刻做到，就好似有啲地方，數據上未必夠透明，要兩地政府認同先做到。」

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