陳彥霖死因｜庭上再播校方CCTV　未拍到彥霖何時遺下手機黑繩及鞋

職訓局15歲女學生陳彥霖去年9月全裸浮屍魔鬼山對出海面，死因庭研訊今午（4日）踏入第十日研訊。彥霖失蹤前疑在香港知專設計學院四處遊蕩，並留下手機等物品。庭上播出警方新近檢取的閉路電視錄影，顯示與彥霖相像的女子翻閱疑似戒大麻的小冊子，下樓梯期間一度想放下頸上的黑繩，惟鏡頭未有拍到該女子在何處遺下手機、黑繩、黑鞋等。裁判官預計於下周五總結證據，並引導陪審團。

警再取得20個硬碟

彥霖去年9月19日失蹤當天於知專學院上課，學校的閉路電視拍到疑似她的女子，下午在校內四處遊蕩。職訓局職員早前提及當晚上7時左右，有人在學校B座2樓平台拾獲彥霖的物品。陪審員早前要求查看更多錄影，以了解彥霖在什麼狀態下遺下物品。死因研訊主任曾藹琪今指，警方本周二散庭後向知專索取錄影，並獲得大量影像，達20個外置硬碟之多。

負責索取及翻看片段的東區重案組警員李豪傑再被重召作供，第三度在庭上講解調查結果。他透露昨日中午從校方取得更多片段，並獲得相關樓層的閉路電視平面圖。

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一度把黑繩放在梯級

錄影顯示，該名與彥霖相像的女子穿黑色背心、黑長褲及黑鞋，在校內李惠利大樓徘徊。她最初拿著手機，並疑在翻閱有關戒大麻的小冊子，頸上掛黑繩。該女子行樓梯下樓期間，一度把黑繩放在7樓至6樓的梯級，但步下兩級後又拾起黑繩。

行至C座狀繩狀物已消失

她隨後於A座的鏡頭出現，再現身C座。從C座10樓的畫面可見，其繩狀物已消失，而女子行經殘廁時曾推一推廁所門外的清潔車。她又於該層的𨋢口，伸手欲按下升降機掣，但並未有確實按下，轉而行上11樓。她再折返10樓𨋢口時，該處鏡頭顯示她赤腳。警員補充，該女子期間該通過一小段室內的路，但該段路未有鏡頭覆蓋。

畫面未見彥霖衣著有胸圍帶

疑似彥霖的女子按下升降機掣，惟升降機門打開時，她復行開走上11樓，並嘗試推開11樓的門。警員稱該門鎖上，門後是天台。錄影顯示，該女子穿著的黑色背心，背面為縷空設計，但畫面所見不似有胸圍帶。

有陪審團問及女子的黑鞋，警員稱早前調查時曾有搜索及詢問清潔工，但均無發現。

負責為彥霖遺體作毒理化驗的政府化驗師將於下周一作供。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)