確診大廈｜廟街、通菜街新增住戶確診　將軍澳患者曾到新都城二期

本港第三波新見肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心公布，今日（11日）新增12宗確診個案，當中3宗為本地個案，分別居於油麻地廟街、將軍澳康盛花園及旺角通菜街。其中有患者曾到將軍澳新都城中心二期。另外，兩名輸入患者分別住在荃灣帝盛酒店及長沙灣泓景臺3期。

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將軍澳康盛花園張貼告示，稱第五座有女住戶確診。（資料圖片）

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據衞生防護中心資料，本地個案方面，一名5歲男童居於油麻地廟街15號，其39歲母親（第4912宗個案）早前已確診。

另外，有兩宗源頭不明的個案經全民檢測發現，一名71歲女患者（第4922宗個案）居於將軍澳康盛花園5座，曾到新都城中心二期。

一名56歲女患者（第4926宗個案）住在旺角通菜街 199 號，在旺角維景酒店海港酒家任職侍應。該酒店在本月初有4名同層的住客確診，而上月該酒家曾爆發涉及15宗個案的感染群組。

而輸入個案方面，一名從英國抵港的49歲女患者（第4923宗個案）住在荃灣帝盛酒店；而一名從菲律賓抵港的45歲女患者（第4924宗個案）居於長沙灣泓景臺3期5座。

（香港01製圖）

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