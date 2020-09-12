確診大廈食肆｜一家四口患者曾到觀塘、太古城、銅鑼灣多間餐廳

新冠肺炎疫情未平，今日（12日）新增13宗確診個案，患者居所分布在九龍及新界各區。油塘油麗邨雅麗樓有一家四口均染疫，他們到過多間餐廳，包括觀塘廣東燒味餐廳、新港明珠海鮮酒家、太古城中心 Minh & Kok，以及銅鑼灣極尚大瀛喜日本料理。 另外，屯門友愛邨、沙田豐盛苑、葵涌浩景臺及於黃大仙樂富邨均新增住戶確診。

油塘油麗邨雅麗樓有一家四口確診。（資料圖片／李豪杰攝）

油塘油麗邨雅麗樓有一家四口均染疫。一名67歲男子（第4928宗個案）曾到港鐵油塘站、瑞和街市政大廈、鯉魚門市政大廈，亦曾光顧觀塘輔仁街廣東燒味餐廳，以及觀塘新港明珠海鮮酒家。

一名32歲男子（第4933宗個案）在荃灣嘉民達力中心上班，亦曾到港鐵油塘站。

一名29歲男子（第4934宗個案）在太古城中心 Minh & Kok任職侍應， 曾住在北角維港凱悅尚萃酒店，亦曾到過銅鑼灣廣場二期極尚大瀛喜日本料理。

而一名61歲女子（第4935宗個案）在麗港城 22 座任職清潔工，曾到港鐵油塘站。

其他本地個案方面，一名30歲女子（第4927宗個案）住在屯門友愛邨愛廉樓低座，在屯門青山公路 18 咪半黃金 泳灘 L＇Atlantis 任職侍應。

一名51歲女子（第4936宗個案）住在沙田豐盛苑榮盛閣，在土瓜灣驗車中心上班，曾到九龍城美景街108號。

一名88歲老翁（第4937宗個案）住在葵涌浩景臺4座；一名45歲女子（第4938宗個案）居於黃大仙樂富邨樂民樓；而一名57歲男子（第4939宗個案）是早前個案的接觸者，住在油麻地官涌大樓。

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