東鐵線新信號系統入錯線　港鐵曾想用人手操作過關　政府落刀煞停

社會新聞
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東鐵原定周六（12日）啟用新信號系統以及新九卡列車，但在周五煞停，港鐵公布5月發現「入錯線」問題，但機電工程署周四才獲悉事件。機電署周六（12日）深夜再發稿，指測試未曾發現問題，知悉事件即時要港鐵解釋，政府要求防止事件再發生，才可投入服務。

政府認為，為審慎起見，港鐵公司須為新信號系統作進一步檢視及更詳細測試，防止上述事件再發生，才可投入服務，

而港鐵亦有新說法，指有關問題不影響安全，曾計劃透過人手監控操作。曾任九鐵主席的田北辰引述消息指，工程部覺得轉用人手操作就能解決，但營運部不同意，令港鐵臨時煞停計劃。

港鐵：工程團隊原擬人手監控操作

港鐵周六表示，於約5月中進行相關測試期間留意到有行車路線設定的表現不理想，一直有作出跟進，有關狀況並不影響營運安全，亦不影響新信號系統以及新列車和現有列車混營安排。工程團隊原擬透過相應的「營運管控措施」（包括人手監控及操作）配合。

惟到最後審視時，公司認為還是先完善有關情況後，再將新信號系統投入服務，會更切合公眾期望；故決定還是進一步優化系統和相應安排，可以更穩妥地確保新信號系統的運作更暢順。

田北辰：港鐵工程部、營運部意見不一

前九鐵主席、立法會議員田北辰接受傳媒訪問時表示，工程部覺得轉用人手操作就能解決，但營運部不同意，令港鐵臨時煞停計劃。「營運部當然是喊打喊殺，我如何出街告訴公眾，我這個幾百億、一千億的、新的、天下無敵的過海鐵路，原來間中需要人手（操作）。工程部說不對，沒有安全問題。營運部說雖然沒有安全問題，但有觀感問題、形象問題。」

他認為港鐵在啟用前一日煞停及公布，是不能接受，管理層必須改善工程部及營運部之間的溝通。

前九鐵主席田北辰透露，港鐵工程部曾想用人手操作過關，但營運部不同意。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

8月審批9月才知有事故　機電署：以往與港鐵測試正常

《香港01》再向機電工程署查詢，為何機電署於8月底已審批新系統能投入服務，但9月10日方知悉事件，當中有否涉及失誤，或涉及港鐵瞞報事件。

機電署周六深夜回覆指，曾安排以全線30列車全面的演練，以確定系統的安全性及運作正常，過往機電署與港鐵公司進行的測試中，信號系統皆能引導列車進入正確路線。

鑑於港鐵公司於9月10日通知機電署在其5月進行的測試期間，曾經出現不正常的情況，有可能導致列車在分線行駛時，例如火炭及馬場站、羅湖及落馬洲站等，錯誤地跟隨上一列車行駛的路段而進入錯誤的車站，機電署即時要求港鐵公司遞交報告，並解釋原因。

政府落刀煞停

政府認為，為審慎起見，港鐵公司須為新信號系統作進一步檢視及更詳細測試，防止上述事件再發生，才可投入服務，從而確保鐵路安全可靠。

東鐵線新信號系統事故時序

5月 東鐵線演練新信號系統「入錯線」
5月23及25日 東鐵線新信號系統發生三宗事故：車長衝燈、控制台顯示屏現灰屏、聯鎖系統操作失誤關機
8月 機電署審批新信號系統，可在9月12日啟用
9月10日日間 《香港01》知悉新信號系統「入錯線」事故，向港鐵、機電署查詢
9月10日 機電署知悉事故。據了解當晚署方急召港鐵了解事件
9月10日深夜 港鐵回應01查詢，指「初期系統需磨合」，會如期啟用
9月11日早上 據了解，機電署高層早上召開會議
9月11日下午5點 《香港01》刊出獨家報道
9月11日下午6點半 港鐵召開記者會承認事件，煞停計劃
9月12日凌晨 機電署發言人回覆《香港01》查詢，承認9月10日才知悉事故

資料來源：香港01記者採訪

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