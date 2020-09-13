西門子「魔咒」？　細數兩鐵年代至今涉及西門子的4件事

東鐵線原定昨日（12日）改用新信號系統，以配合日後伸延過海，惟啟用新系統前夕，港鐵在9月10日黃昏宣布煞停。負責是次新信號系統的承辦商為德國公司西門子，翻查資料，西門子從港鐵合併前的兩鐵年代，已承辦兩鐵不同工程，不過亦先後爆出不同問題。最為人熟識是2000年初的西鐵「西門子事件」，當時西門子於西鐵線一項工程進度落後，不僅未被索償，反獲九鐵「追加」1億元額外款項。

西鐵建造工程引爆「西門子事件」醜聞

西門子現時於部分港鐵路線提供信號系統服務，包括將軍澳線及觀塘線的藍田至調景嶺段。早於2000年代初，九鐵建造西鐵工程期間，西門子承接了車務控制中心通訊系統合約，但就無法如期交貨。2002年有傳媒揭發，九鐵為免西鐵延遲通車，不僅沒向西門子索償，反向對方「追加」額外1億元補貼，被批評違反合約精神及開壞先例。

將軍澳線韓製列車初期未適應西門子系統

至於現時將軍澳線的信號系統服務亦由西門子提供，該線於2002年通車，地鐵公司於1998年為將軍澳線通車，購入一批韓國製新列車，然而新車初期未能適應西門子的信號系統，結果先調至觀塘線使用，直至2010年，即通車8年後，「新車已變舊車」，韓製列車方能全數「重返」將軍澳線提供服務。

2018年四線齊壞事故

到2018年的「四線癱瘓」事故，當時荃灣線、觀塘線、港島線及將軍澳線均出現信號故障，引致全港交通大混亂，港鐵最終被罰款800萬元。根據當時的調查報告，由於西門子在觀塘線藍田至調景嶺段提供的信號系統，與觀塘線其餘部分的信號系統有異，兩者的計數器重置安排不同，最終令區間電腦不穩，引致事故。港鐵當時表示，不知道系統重置後的結果，認為情況罕見，但願意負上責任。

東鐵新信號系統「帶錯路」

直至近日，由西門子提供的東鐵線新信號系統，再引發連串事件，先是5月測試時，被揭發生三宗事故，包括車長衝燈、控制台顯示屏現灰屏、聯鎖系統操作失誤關機；之後近日再爆出「入錯線」事件，令到無法如期更改信號系統。在信號系統更新進度延遲下，港鐵承認會影響東鐵線過海，換言之，原訂2022年首季通車的沙中線過海段或會再度延期。