存心瞞報？　倒帶24小時　政府介入前港鐵仍企硬東鐵用帶錯路系統

東鐵線原定昨日（12日）改用新信號系統，以配合日後伸延過海，惟新系統啟用前夕，《香港01》知悉系統或出現「帶錯路」問題，並就此分別向機電工程署及港鐵查詢，最終港鐵在9月10日黃昏宣布煞停。港鐵與機電署至今仍就，由哪一方決定煞停硬推「帶錯路」系統各執一詞。 《香港01》重組事件經過，在機電署聲稱獲港鐵告知事件前一天，港鐵上周三（９日）尚未更動新系統啟用計劃。直至翌日（10日）《香港01》向機電署查詢事件，巧合地港鐵同日向機電署報告事件。意味政府正式介入前，港鐵仍企硬如期啟用新系統。 至於「帶錯路」問題，按機制是否要向港府匯報？事件是否涉及港鐵刻意隱瞞？《香港01》正向機電署及港鐵查詢。另外，運輸及房屋局承認，就事件並無收過港鐵或機電署的相關報告。

根據港鐵回覆，今年5月演練新信號系統時，已知悉新系統有機會出現「帶錯路」導致列車「入錯線」問題。不過8月28日，港鐵召開記者會時，向外宣布新信號系統於9月12日投入服務。

港鐵到9月9日，就新信號系統曾分別接受多間傳媒訪問，當時港鐵發言人向《香港01》表示，對新系統有信心，「估計只有極少機會，出現運作未如暢順的情況」。惟記者多次追問何謂「未如暢順的情況」，對方均未有詳細解釋。

《香港01》同一日接獲消息，新信號系統或出現「帶錯路」的問題，記者遂於翌日（10日）中午，分別向機電工程署及港鐵查詢事件。據了解，當晚機電署才急召港鐵了解事件。不過港鐵當晚深夜，即召開記者會宣布煞停計劃前不足24小時，仍未有回應「帶錯路」問題，仍堅持新系統定於9月12日投入服務。

港鐵不足24小時內，由企硬如期啟用變「臨門撻Q」，關鍵在於啟用前夕，即上周五（11日）的兩場會議。機電署幾乎於最後階段才獲悉新系統有「帶錯路」問題，據了解，該署高層於9月11日早上，再召各涉事方開會商討事件；到下午3、4時，港鐵高層亦再開會討論，最後終正式承認新系統「帶錯路」，需煞停啟用再作測試。

究竟是誰「拍板」暫緩改用新信號系統，現時機電署及港鐵各執一詞。港鐵表示，5月發現相關問題後，認為可透過人手監控及操作等營運管控措施配合，不過公司到最後審視時，認為需先改善情況，方更切合公眾期望。機電署則表示，港鐵於9月10日才通知署方出現「入錯線」問題，認為審慎起見，港鐵須進一步檢視及測試新系統，防止問題再發生，才可投入服務。

運房局︰並沒有收到港鐵或機電署報告

運房局對於港鐵未能如期推行新信號系統表示失望，該局又稱，已責成港鐵嚴肅跟進，盡快調查及向政府交待有關事件。發言人續指，該局並沒有收到港鐵或機電署的報告，已指示機電署繼續監察及審視新信號系統的安全及可靠性，強調必須在確保鐵路系統安全及良好後，新信號系統才可以投入服務。