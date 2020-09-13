東鐵新信號系統入錯線急煞停計劃　港鐵成立委員會調查事件

港鐵為配合東鐵線伸延過海，原定逐步將現時12卡車更換成9卡車，並於昨（12日）啟用新信號系統及新九卡列車，惟上周五（11日）宣布因系統失靈或致「帶錯路」，急煞停計劃。 港鐵今日（13日）宣布，已成立調查委員會調查事件，委任香港工程師學會前會長梁廣灝工程師擔任委員會主席，亦設兩位外間專家提供意見，委員會成員亦包括港鐵公司技術工程總監顏永文博士及六名相關部門的資深人員。 委員會預計於三個月內完成調查及向政府相關部門提交調查結果，以及適時向公眾作出交代。

事隔兩天，港鐵發新聞稿稱，非常重視暫緩東鐵綫新信號系統及新九卡列車投入服務一事，並對事件深表歉意。

港鐵稱，已成立調查委員會（委員會）調查事件，委任香港工程師學會前會長梁廣灝工程師擔任委員會主席，並已邀請另外兩位外間專家，科進中國區基礎建設總監王志威先生及科進技術主任和副技術總監Gab Parris先生為委員會提供專業意見。委員會亦包括港鐵公司技術工程總監顏永文博士，以及六名相關部門的資深人員。

會檢視內部溝通及通報機制

委員會將調查三大範疇並提出改善方案，包括就新系統的「行車路綫設定功能」可能出現的潛在情况，確定由最初開始察覺、確認、分析以至各種跟進的詳細過程；檢視整個過程中，公司內部的溝通及通報機制是否健全、有否適時切實執行；以及調查向相關政府部門的通報機制有無適時切實執行。

委員會預計於三個月內完成調查及向政府相關部門提交調查結果，以及適時向公眾作出交代。

港鐵於上周五記者會中提及，5月時已發現系統的行車線路設定有可能令列車「入錯線」，曾任九鐵主席的立法會議員田北辰透露，港鐵工程部5月發現有關問題後，認為用人手操作就可解決。

港鐵新聞稿指，若以「營運管控措施以管控行車路綫設定」作為短期解決方案，做法不理想，應待技術解決方案制定後實施方為保障乘客最佳利益的合適決定。

港鐵重申，即使出現行車路綫設定功能可能出現的潛在情況，列車自動保護系統亦會維持正常運作，並不涉及行車安全，而且出現的可能性亦低。