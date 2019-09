【逃犯條例】建制派人士：羅范椒芬曾傳「14歲女仔」訊息

《逃犯條例》風波之中流傳多項傳言,行政會議非官守議員羅范椒芬在電台節目中稱,有少女為「勇武派(Warriors)」提供免費性愛,更稱已確認真有其事(I think we have confirmed that this is a true case),事件引起廣泛關注。