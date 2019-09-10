【逃犯條例】建制派人士：羅范椒芬曾傳「14歲女仔」訊息

《逃犯條例》風波之中流傳多項傳言，行政會議非官守議員羅范椒芬在電台節目中稱，有少女為「勇武派（Warriors）」提供免費性愛，更稱已確認真有其事（I think we have confirmed that this is a true case），事件引起廣泛關注。

羅范椒芬其後透過行政會議秘書處回覆《香港01》查詢，稱不會再評論，但呼籲年輕少女在認識新朋友時要保持警覺，遠離酒精及毒品，以保護自己免被他人利用。

記者發現，羅范椒芬電台發言及其後回覆，內容與網上流傳的一個「愛香港的14歲女仔」訊息，有部份元素相同。

分別有兩位建制派人士接受查詢證實，羅范椒芬曾在WhatsApp群組內傳播「愛香港的14歲女仔」文章。

兩名建制派人士證實，羅范椒芬曾在WhatsApp群組傳播「愛香港的14歲女仔」傳言。（資料圖片）

電台節目內容及其後澄清 與傳言多項元素相同

「愛香港的14歲女仔」傳言，是指一名自稱14歲的女仔在示威活動之中認識一班男子，在酒精及大麻影響之下分別曾與7人性交，今日去做流產手術。相關情節之中，與羅范言論中的「被誤導提供免費性愛」、「年輕少女認識新朋友時要保持警覺」、「遠離酒精毒品」等元素相同，而上述傳言並無任何實證。

出席同一電台節目的社民連主席吳文遠表示，羅范指消息是船河朋友（cruise buddy）聽聞的「一個朋友的朋友的女兒」。晚上《有線電視》新聞報道，指羅范透過短訊回覆查詢，指是一名她信任的朋友認識一名朋友，而這個朋友剛好認識一個家庭，從而確認有少女提供性服務，她指基於私隱，不能透露更多細節，又指不知道有多少少女參與。

此外，羅范在節目中還質疑太子站外的示威者是演員，跪在地上是「做戲（acting）」，行為「荒謬（nonsensical）」，目的是激起其他人的怒氣。