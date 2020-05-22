葵青地區康健中心引入VR、智能復康訓練　骨質疏鬆婦運動後臂力增

葵青地區康健中心去年9月開幕，短短數月，總監一職已換帥，新上任的行政總監陳燕萍今天（22日）向傳媒介紹中心最新引入的運動設施，包括VR復康訓練系統、智能運動系統等。患有嚴重骨質疏鬆的七旬婦指，使用智能運動系統後，雙手臂力增加。 中心開幕時稱，希望每年服務5萬人次，陳燕萍透露至今會員有3,000人，她解釋新冠肺炎疫情對招募會員有影響。

葵青地區康健中心最新引入一款VR復康訓練系統，中心職業治療師吳穎思表示，該系統設有不同的場景，只要戴上配有追蹤器的眼鏡，就有置身其境的感覺，可以進行健康教育或復康訓練。她舉例指，曾經骨折或中風的病人，會害怕乘搭扶手電梯，只要利用一款模擬港鐵扶手電梯的場景，就可讓病人練習如何踏步及乘搭，「現實中唔可以調較扶手電梯速度，同埋每級嘅高度，但係呢個系統我哋就可以較慢啲，等佢慣咗之後再變返正常速度。」

系統另設過馬路、超市等場景。吳穎思稱，部分訓練針對有認知障礙困難的長者，「例如要佢買幾樣嘢，再喺超市場景叫佢揀返嗰幾樣嘢出嚟。」

另外，中心又引入了一個智能運動系統，吳穎思指，系統其中一個模式要求用家用一個小型籃球，敲擊顯示板上的數字，由於數字會出現在顯示板不同位置，用家敲擊時就有如做運動一樣，可訓練肌肉，有助預防骨質疏鬆及肌肉減少的問題，「因為好多長者都慣咗彎低身拎嘢，大腿嘅力唔多，個系統除咗可以鍛練上肢，仲可以令佢紮個馬步，提醒佢應該用大腿。」

蘇女士：起初以為系統簡單無作用

七旬婦蘇女士稱自己患有糖尿病及嚴重骨質疏鬆，起初以為該系統簡單，無甚作用，但後來發現系統有助鍛練臂力，「開頭我睇唔起部機，但之後兩隻手臂有力咗，我由本身做到700百幾下變成900幾下。」她又稱，中年時不懂得如何預防疾病，不幸患上糖尿病，骨質疏鬆的問題亦誤診，以致情況嚴重，「40歲前撞到下隻腳，好易就會腫咗同紅咗，我唔知係骨折，愈整就愈痛，而家就嚴重骨質疏鬆。」她十分認同中心會教育市民如何預防疾病的理念，又指在中心得到不少健康知識，「姑娘會帶我去超市，講解有啲咩食物係低糖，以前我完全唔敢落糖，啲嘢食冇味，但而家就可以落少少。」