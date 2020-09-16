瑪麗醫院新紮傳染病科醫生鬥新冠肺炎　每日被「師公」袁國勇問書

自武漢於去年底爆發新冠肺炎起，香港大學微生物學系講座教授袁國勇儼如軍師，為政府出謀獻策，提供抗疫「攻略」；每當有大廈、醫院等出現爆發時，他亦迅即趕到現場視察，查考播毒的可能途徑。 袁國勇的愛徒、瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生孔繁毅近日收了一名得意門生，他是年僅30歲、瑪麗醫院內科駐院醫生譚永輝，今年6月剛完成傳染病專科考試，在疫症蔓延之際，除了加入Dirty team於前線「打仗」，亦有參與研究及疫苗研發。 談起「師公」袁國勇、「師父」孔繁毅，譚永輝笑指兩人都學識淵博，「袁教授嚴肅少少…每日被佢問書，有啲壓力，但學到好多嘢！」新紮醫生遇上世紀疫症，譚永輝稱這場瘟疫令他學會凡事尋根究柢，盼找出更多傳染病的成因及治療方式，治癒一個個的生命。

譚永輝3年前毅然向孔繁毅「拜師」，踏上傳染病科受訓之路。 (瑪麗醫院提供)

一個原因揀選傳冷門染病科專科

譚永輝畢業後當了一年實習醫生，隨即加入瑪麗醫院內科，他笑言這部門如同「醫學界少林寺」，「可以跟大師學嘢！」內科博大精深，可以細分為多個專科，傳染病科相對屬於新興專科，全港現時只有約30名傳染病科專科醫生，為什麼譚永輝偏卻選擇這較為冷門的科目？

他直言自己亦曾考慮其他專科，但深感傳染病科能更有效幫助病人，「如果知道病人感染咩菌、咩病毒，治療後可能可以斷尾，唔似糖尿病、高血壓一直要食藥；有時病人有晚期病，致命原因都係受感染，如果可以用藥幫到佢過咗嗰關，會有成功感！」

孔繁毅（左）稱與譚永輝「亦師亦友」。 (黃舒慧攝)

花盡唇舌應對院內首新冠肺炎病人：佢哋唔信自己有病

3年前他毅然向孔繁毅「拜師」，踏上傳染病科受訓之路，今年1月初本港爆發新冠肺炎之際，他仍未畢業，卻一馬當先申請到隔離病房工作。「師父」孔繁毅大讚他「心口有個勇字」，感染到其他同事一起加入Dirty team。

回想起初入隔離病房，譚永輝戰戰兢兢，但仍耐心向病人解釋病情，「瑪麗醫院第一個個案係兩個內地遊客，佢哋唔信自己有病，要每日入一次病房，花一輪唇舌解釋先明。」每當遇到病人病情反覆，他也認真反思自己是否有疏漏，「例如發燒唔退，進度未如理想，就會諗自己係咪有嘢諗漏咗，呢個時候會自己查書同問（孔繁毅）教授。」

每當遇到病人病情反覆，譚永輝也認真反思自己是否有疏漏。 （黃舒慧攝）

孔繁毅讚徒弟適合估染病科醫生：有勇氣

經驗積累下，他亦有所成長，孔繁毅形容譚永輝於第三波疫情中，在病房擔當帶領者角色，「佢有做一個好嘅傳染病科醫生嘅條件，最重要係有勇氣，身先士卒……平時唔覺㗎，但有疫症時，就要帶領到其他人參與呢個工作。」

譚永輝就稱，在孔繁毅身上學會虛心聆聽及尊重不同部門的重要性，「要同好多唔同專科醫生、唔同同事合作，護士、物理治療師、職業治療師、抽血員等等，尊重唔同合作夥伴，件事先會做得順，始終大疫症，一個人嘅力量好渺小。」

孔繁毅（前）與譚永輝到醫科生溫習的圖書館。 (黃舒慧攝)

抗疫八個月，他投身多個崗位，除了在病房工作、繼續受訓和考試外，也為康復者跟進覆診及處理捐贈恢復血漿事宜，他亦有參與多項由袁國勇團隊帶領的研究，包括為從鑽石公主號返港檢疫者抽血做抗體測試，終發現病人雖無病徵仍可持續傳播病毒。他又向病人講解治療方式，說服病人參與「三聯療法」的研究，這項研究揭示「干擾素」的重要性，令外國也開始使用這藥物。

孔繁毅師承袁國勇，譚永輝就如袁國勇的「徒孫」。譚永輝笑指袁、孔二人都學識淵博，「袁教授嚴肅少少，孔教授平易近人啲。」他稱，袁國勇每天下午都會開會討論病症，「每日下午一齊食飯，每日被佢問書，有啲壓力，但學到好多嘢！」