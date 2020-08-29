袁國勇︰第三波疫情回落僅慘勝　秋冬必惡化　邊境控制須滴水不漏

新冠肺炎疫情籠罩本港至今七個月，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早（29日）在香港電台節目《香港家書》上指出，在即將來臨的秋冬，疫情必定會再次惡化，因為大多數的呼吸道病毒在低溫和乾燥的天氣更容易傳播，新冠肺炎疫情亦是去年12月開始爆發，須準備提防屆時爆發第四波疫情，強調須全民戴口罩。他形容，即使第三波疫情回落，只能說是慘勝一場，須從這次疫情經驗改善四項防疫措施，包括為防輸入個案，邊境控制必須做到接近滴水不漏，盡量減少豁免檢疫人數等。

（第三波疫情）所付出的人命和經濟代價非常大，所以即使疫情在兩星期後完全回落，仍只可說是慘勝一場 港大微生物學系講座教授袁國勇

袁國勇總結，本港今年初的第一波疫情，源於內地的輸入病例，單靠邊境的控制和全民戴口罩控制疫情。到3月至5月的第二波疫情，由外國逆向輸入香港，令確診個案突破千宗，因全港市民的高度公民意識，包括全民戴口罩、減少到食肆和娛樂場所，實施在家工作及停課，令疫情受控，「可以說是小勝一仗。」

至於第三波疫情，袁國勇指出，防疫措施在6月中放寬，市民難得鬆一口氣，以致公共交通工具和街上食肆人頭湧湧，不出14日，疫情立即反彈，單是在7、8月，已有三千多病例和約七十多個老人家不幸病逝。直至收緊社交距離措施，單日確診個案回落至約20宗，「但所付出的人命和經濟代價非常大，所以即使疫情在兩星期後完全回落，仍只可說是慘勝一場。」

邊境控制必須滴水不漏

袁國勇指出，須從第三波疫情經驗改善四項防疫措施，包括病毒由東南亞國家輸入，可能經的士司機和食肆散播到全港十八區，故邊境控制必須做到接近滴水不漏，豁免的人數應盡量減少，所有豁免人士到港後應再接受香港的病毒測試。

減少除口罩聚餐暢談

日常生活上，應盡量減少除下口罩聚餐或社交暢談的時間，因為超過一半的群組感染，都和食肆、酒吧、卡啦OK等有關，其餘的群組感染在街市、地盤、工人宿舍、老人院等，主要都是在炎熱、少通風、大聲喊叫、和地方淺窄的地方。食肆必須分開人手上菜、餐後執枱，減低接觸傳染，亦要用透明膠板阻隔飛沬傳播，更重要是要增加淨化空氣，以至每小時有六次換氣的效果。

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個人記錄好行蹤助早找到接觸者

第三，市民可以用手提電話拍下每日曾乘坐的交通工具的車牌、到訪過的食肆的地址和電話、流連超過15分鐘的商舖等，有助衛生署能用最短時間找到密切接觸者，並能夠用電腦軟件迅速地找出群組感染，將疫症源頭及早控制。

有病徵樣本化驗須一日內完成

第四，必須讓全港十八區所有政府門診，隨時派發樣本瓶給任何覺得有需要、或有輕微上呼吸道病徵的市民做病毒測試，所有報告必須在一日內完成，以致能夠達到早隔離患者，早追蹤接觸者，以至及早切斷隱性傳播鏈。只要在未有大爆發時做足夠的測試，才可避免做複雜且昂貴的全民檢測，呼籲市民「應該利用這十四天的機會作檢測。」

深喉唾液檢測能避免傳播風險

就採樣方法爭議，他指，「其實只要正確採樣，無論鼻咽或咽喉拭子、或深喉唾液，都是可以接受的檢測樣本。不過從郵輪世界夢號經驗顯示，大量鼻咽或咽喉拭子採樣檢測，要從鼻孔把拭子深入差不多15厘米才可達到鼻咽，或從口深入到扁桃腺和咽喉後壁，過程很多時會引起病人打噴嚏或咳嗽，製造大量飛沫，醫護人員亦有被傳染的風險。

如是採取深喉唾液方法，即患者在早餐和刷牙前自行收集後咽分泌物，就能夠避免傳播風險，現已有三項獨立研究發表在國際學術期刊，證明深喉唾液採樣比鼻咽拭子具有同樣或更高的敏感度。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

全民戴口罩達到雙向保護

袁國勇提醒，必須有心理準備，疫情可能會再持續多半年到一年，直到新冠病毒疫苗第三期臨床測試完成，證明安全有效，能大量生產及運到香港，生活才可回復正常。

他多次強調全民戴口罩，能有效防止無徵狀感染者將病毒散播，同時健康的市民戴口罩亦有一定程度的保護，因有差不多一半感染者無明顯或只有非常輕微的病徵，「全民戴口罩才最能達到這個雙向保護作用。」

他指出，當市民在6月尾時，戴口罩比率由接近100%跌至不夠80%，疫症隨即在7月初爆發，可見全民戴口罩的重要性。現在甚至世界衛生組織和美國疾病預防控制中心已改變立場，推薦全民戴口罩， 以便控制疫情。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／盧翊銘攝）

回想我 45年前在醫學院的生活，像一陣風地過去，唯有對生命方向和價值取向有更深的認識，對真理的掌握和對愛心的追求，才能使我們短暫的生命更有意義。

新發性傳染病會陸續有來…很多都是因為人類的愚昧和貪婪、不尊重野生和食用動物；牠們也是地球村的一份子、濫捕濫食、破壞生態環境、濫用抗生素去催谷動物增加體重，來謀取最大的利潤，以致病毒和抗藥性細菌跳進人類，造成疫症大爆發。 港大學微生物學系講座教授袁國勇

袁國勇回想，由1997年的H5N1禽流感、2003年沙士、2013年H7N9禽流感、2016年寨卡病毒、今年的新冠病毒和日益嚴重的抗生素抗藥性，認為都是因為人類不尊重野生和食用動物。他認為，「必須思考如何保護環境生態，與其他生物包括病毒和細菌進入一個和諧的生態平衡。」否則新發性傳染病會陸續有來。