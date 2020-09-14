確診大廈食肆｜屯門現6患者成重災區　曾到都城餐廳、䨇寓美心MX

新型冠狀病毒肺炎疫情水彈，衞生署今日（14日）公布昨日錄得14宗個案，衞生防護中心晚上更新患者行蹤，12宗本地感染個案當中，有6宗個案患者住於屯門區，該區「上榜」的食肆除了有三名確診者曾光顧的屯門愛定都城餐廳外，美心集團的䨇寓MX亦有患者到訪，區內的愛定商場及啟豐商場分別增3人到過。 另外，南區港怡醫院、荃灣有線電視大樓以及葵涌運動場均有患者曾到訪。

患者住屯門四屋苑

衞生防護中心周一（14日）晚上更新確診患者的行蹤，新確診的12宗本地個案當中，有6人住在屯門區，分別住在山景邨、友愛邨、三聖邨及兆禧苑，有一宗輸入個案曾住於九龍諾富特酒店。

屯門區亦有數幢大廈及食肆「新上榜」，包括啟豐商場、䨇寓MX、以及合共3確診者到過的愛定商場都城餐廳。深水埗亦有一間食肆被列入名單，第4959號患者到訪過宇晴滙的名門壹號。

街市方面，日前確診、住於天水圍天慈邨的第4914號患者，報稱到過元朗合益街市。

一患者曾到荃灣有線電視大樓

縱未有新個案住於港島區，但東區及南區分別增兩處行蹤，其中第4944號患者到訪過康怡廣場(南)及濠豐大廈；第4967號患者到過南區香港仔大道 166-168 號，而第4957號患者報稱到過港怡醫院。

其他大廈方面，第4956號患者到過荃灣的有線電視大樓，而4945號患者則到過葵涌運動場。

▼過去14日確診患者住所及到過地方▼

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九龍維景酒店所處地址增一患者到訪

昨（13日）確診的第4956號患者，到過有「國家隊」內地檢測隊員入住的九龍維景酒店地舖，向西醫何志添求診，衞生署昨晚更新的名單列出「九龍維景酒店」的名稱，該地址今日增一患者到訪，惟名單已更改為只顯示地址「窩打老道75號」。

此外，亦有一些已公布的地點再增患者到訪，包括深水埗福華街55號萬發海鮮飯店、元州商場，以及屯門愛定商場。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼