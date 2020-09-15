復課│電子開學令校長感寂寞　返校將安排輔導紓學生抗疫負面情緒

教育局早前宣布全港學校在9月23日可分階段復課，而學校可因應校情，在明日（9月16日）起安排不多於全校六分之一學生回校，進行不多於半天學習活動。新學年「正式開始」，除了對師生有不同意義，對剛從荔景邨循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學，調任到將軍澳循道衛理小學的林德育校長而言，是另一番體驗。 「轉校」前受新冠肺炎疫情影響，林德育未及告別舊校師生，便要迎接廿載教育生涯中首次電子開學；愛在校內與學生打招呼、記下學生名字的他形容，9月1日學生未能回校開學，校園異常冷清，令他感到空虛及寂寞，故推多場視像會面讓學生隨意提問，希望增加歸屬感。疫情下不少教師在家工作，難以「除罩相見」，他改為邀請老師私下以文字信息提問，讓雙方有基本認識，既可助他了解學校情況，亦可與老師商量學校未來發展。 重返校園，他率先安排小六生於9月18日回校核對呈分試卷，下周一（21日）及周二（22日）則讓小一新生回校適應。 過去一年本港先後經歷反修例風波及疫情，林德育說，盼與全校老師一起，「以父母心腸、專業地教育學生」，校方會先安排社工舉辦涉及心理輔導及放鬆心情的活動，希望助學生擺脫抗疫期間的負面情緒，正面迎接新學年的挑戰，「比起學知識，小學校園生活中人與人的接觸及交流，是視像無法取代的。」

林德育原為荔景邨循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長，「火柴盒」學校禮堂在2017年5月曾因大雨而變身「水舞間」，林在各方協助下，一年多已為校舍大翻新。（資料圖片／受訪者提供）

年初獲悉調任安排 疫情影響、未及與舊校師生道別

從事教育廿載，過去七年在荔景循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學（亞小）任校長的林德育說，今年1月接到辦學團體通知，他將在2020/21學年調至將軍澳循道衛理小學，接替退休的顏偉亮，擔任校長一職。

2017年中首次認識林德育時，他正赤腳在亞小禮堂內澗水而行，指著禮堂說水浸急需維修，更笑稱禮堂內有新景點「天空之鏡」。至2019年初，校園內外都已翻新，其中一課室更獲資助改成電影院，供學生及社區之用。將亞小「變身」不久便調職，林直言，最不捨的是未及與亞小師生正式道別，「原以為有大半年時間好好跟老師、同學說再見、影相留念，但疫情停課，最終只能以影片向亞小師生說再見」。

林德育指，今年1月接到辦學團體通知，他將在2020/21學年調任至將軍澳循道衛理小學，原想著仍有半年時間與舊校師生道別，卻遇上疫情爆發，最終只能以影片說再見。新辦公室的擺設之一，是亞小教員贈送的積木模型：「每個人仔都代表不同老師、書記姐姐，我就是司機。」（鄧穎琳攝）

新校大舊校三倍 電子開學倍感寂寞

帶著亞小教職員及學生贈送的模型及積木，林德育今年8月初正式到將軍澳循道衛理小學（將循）上任。新校有35班、老師連教學助理人數約70人，校園面積比亞小的「火柴盒」學校大約三倍。

疫情下本學年採電子開學，偌大校園更顯冷清，林形容，今年的9月1日，是他投身教育界20年以來，最寂寞的開學日：「第一次開學會感到空虛及失落，見不到同學的笑臉」。為了彌補暫時未能相見的遺憾，他在8月底至9月初，舉辦了五場與學生的視像會面及講座，解答家長疑問、回應全校同學的提問。

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開學前未能見到全體老師 邀一人一提問互相認識

至於教師團隊合作方面，林德育指，疫情下不少老師會在家工作，在校亦不便太多人一起用膳，故邀全體老師私下whatsapp他，提問至少一條問題，除了打開話匣子、讓彼此有基本認識，亦是商量學校現況、計劃未來發展及活動的好機會。

老師提問主要分為兩類，一部分老師想知我的個人資料，例如家庭、喜好、為什麼想做校長；另一些是想了解我對學校的願境、對老師的期望。 將軍澳循道衛理小學校長林德育

9.23由社工主辦心理輔導活動 助學生正面迎接新學年

正式復課在即，將循先安排小六生在9月18日回校核對呈分試卷，下周一（21日）及周二（22日）則讓小一新生回校適應。

至於9月23日分階段恢復實體課的首天，林德育說，會安排心理輔導及放鬆活動，助「被困」家中多月的學童適應，正面迎接新學年挑戰：「比起學知識，小學校園生活中人與人的接觸及交流，是視像無法取代的。」

受疫情影響，全港學生以電子開學，不論是開學前的簡介會或開學日，校園內亦只有老師，顯得冷清。（鄧穎琳攝）

「以父母心腸、專業地教育學生」

林德育盛讚將循團隊專業、具熱誠，「我有意邀請大學教授或社會知名人士，在每學年末與成績品行優異的學生用餐，意見一出已有老師舉手想做。他們很好，很積極！」

展望未來，林說，要在將循做好「守業者」角色，與老師一起「以父母心腸、專業地教育學生」，希望學生除了盡力學習，亦有良好品格、敢於嘗試。