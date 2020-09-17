校巴業界：疫情爆發收入減半　幼稚園小學放學時間近　校巴調動難

全港學校本月23日起分階段恢復面授課程，但只安排「返半日學」。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照，今日（17日）於電台節目表示，相關安排下，變相小學放學時間，與幼稚園上、下午班的放學或上學時間相若，令校巴的調動存在困難。 學童車協會主席林志平在另一電台節目也指，除幼稚園小學放學「撞曬時間」外，自疫情爆發，乘搭校車人數減少，業界收入已減半。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照。（資料圖片／孔繁栩攝）

汽總非專利巴士分會主任譚偉照指出，在「返半日學」的新上課措施下，變相令小學的放學時間，與幼稚園的上學或放學相若，令校巴業界難以有效調動校巴，「我哋做得小學放學，啲車又做唔切幼稚園。」

譚說，雖然可臨時找其他司機協助，但他們並非專職校巴服務，未必熟悉路線或掌握行車時間，至於臨時頂上的司機、保姆，亦可能不熟悉學生，或影響服務。

▼復課指引▼

+ 4 + 4 + 4

家長失業自行接送子女 搭校車學童減少

學童車協會主席林志平在另一電台節目亦指，自疫情爆發後，業界收入大減一半，由於恆常課堂縮減，家長或因失業改為自行接送子女等原因，亦令乘搭校車的人數減少。

他續指，以往校巴一日有6轉車，現時已減至4轉，且因應半日上學模式，幼稚園與小學上學及放學「撞曬時間」，須額外增聘人手幫忙，業界經營仍「十分艱難」。政府透過防疫抗疫基金向業界發放資助，他估計對幫助業界渡過困境能起一定作用。