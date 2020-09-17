新冠肺炎｜水療中心明重開　浸池要保持距離　熟客嘆無桑拿不完滿

本港新冠肺炎疫情緩和，政府逐步放寬社交距離措施，浴堂明日（18日）起可以有限度重開。香港按摩業總會主席周鎮宇今日（17日）指出，浴池至今關閉127日，形容是一個殘忍決定，令業界經營困難，浴池重開後會加強消毒，淋浴室梅花間竹開放，惟蒸氣房重開無期。 薀莎水療負責人黃紅櫻表示，浴池是業界「靈魂」，相信重開可以提高生意額，她指受疫情影響，至今損失百多萬元，生意大跌八成。現時顧客要先預約登記，落池後要保持適當距離，希望浴池重開可以提升生意額約10%。

政府准許浴室明日（18日）重開，有水療店進行重開前消毒。（盧翊銘攝）

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周鎮宇表示，若不幸再有下一波疫情，希望政府及專家可以與業界溝通，容許業界在提高防疫措施下營業，而非一刀切全行停業，「我大膽講至今無一單（感染）係桑拿，要停業係斬腳趾避沙蟲」，他又指出，政府補貼資助杯水車薪，「莫講話租金，連（繳交）管理費都成問題，仲有水療設備基本運作」。

周續指，浴池重開後，每日都會放水消毒浴池，確保衞生，淋浴室會梅花間竹開放，不過，乾濕蒸氣室因霧化關係重開無期，擔心為顧客帶來不便。

負責人：疫情至今蝕百多萬元

薀莎負責人黃紅櫻表示，今年年初北角爆發佛堂感染群組，令顧客不敢到炮台山分店，生意額下跌七至八成，疫情至今蝕百多萬元，希望重開浴池可以回復疫情前五至六成生意。

黃指，浴池是桑拿浴室業界的「靈魂」，為準備重開每間分店花約10多萬元消毒，顧客光顧前須事先預約，明日已有逾半預訂，約40人，入場要探熱及消毒雙手，並時刻佩戴口罩，落池後要與他人保持1.5米距離，現場會有員工提醒，店內全部員工都已接受病毒檢查，員工替顧客按摩時會穿上全套防護裝備，每次更換。

熟客陳先生不時到薀莎按摩浸浴，疫情前每兩周一次，他對浴池重開感到高興，因浸浴池可以令人鬆弛，但自己更期待乾濕蒸盡快重開，認為浸浴焗桑拿按摩「完滿啲」。