高鐵兩年｜高鐵、港珠澳大橋通車兩年遇疫　車流客流不及預測一成

廣深港高鐵香港段以及港珠澳大橋即將踏入通車兩周年，回顧兩項近千億大型跨境基建工程，設施啟用至今日均人次及車流量遠遜預期，遭掛上「大白象工程」的質疑。 今年受疫情影響，中港跨境客運接近停頓。高鐵香港段自1月底停駛，已有近7個月「零客量」，因長時間停運，日均客量僅及預測8.01萬人次的4.6%；而截至今年6月，港珠澳大橋日均車流按年急跌七成，僅錄得1,250架次，只及政府最初估算的不足一成。 有支持相關基建的學者認為，本港基建項目仍算用得其所，疫情只屬特殊情況，即使表現與估算有距離，但基建效益長遠，強調「要睇長遠啲！」不過另有學者質疑，興建基建本身或有其他目的，政府推銷效益往往「吹大咗」，形容「高鐵本身就係錯誤」。

斥資864.2億元興建的高鐵香港段於2018年9月23日通車，距今兩年，根據當局於通車前估算，2018年高鐵日均乘客量為8.01萬人次，並估算到2021年，日均客量可升至9.5萬人次。惟高鐵通車以來，扣除今年因疫情停運的日子，過去有營運的約17個月，日均客量約4.99萬人次，僅及港府預期客量約六成。

高鐵受疫情影響停運已近7個月 日均客量降至3,655人次

今年在新冠肺炎疫情爆發後，高鐵西九龍站自1月30日起停運，有載客營運的日子，暫只有29天，共錄得975,897人次客量，日均客量約3.3萬人次；若連同停運日子計算，截至昨天，日均客量則重挫至約3,655人次。運輸及房屋局亦已打定輸數，早前回覆《香港01》查詢時稱，初步估計九鐵公司須按機制承擔部分風險，意味港府須「包底」補貼港鐵經營高鐵的虧蝕。

而港珠澳大橋於2018年10月24日通車，根據港珠澳大橋管理局以及海關提供的數據，截至今年8月底，大橋總車流錄得約201.3萬架次，平均日均錄得2,969架次。

翻查資料顯示，政府於2008年為港珠澳大橋撰寫的可行性研究報告，估算大橋通車初期的日均架次為9,200至14,000架次；且估算到2020年，平均每日會增至15,350至22,300架次。但港珠澳大橋通車首年，截至2019年底，車流量平均每日為3,831架次，僅達通車初期估算的兩至四成；若以2020年當局的估算量相比，日均架次僅為1,029架次，距離目標不足一成。

疫情重挫 港珠澳大橋車流及客流均不足預測一成

受疫情影響，港珠澳大橋今年截至6月底，平均每日錄得1,250架次，與當局推算2020年的車流估算數據比較，只及當年估算下限約8%。

至於大橋客流量方面，根據本港入境處資料，今年截至8月底，錄得約138萬人次出入境，即平均每日約5,657人次。根據2008年估算的報告，預期港珠澳大橋管制站啟用初期，初期日均約55,850至69,200人次；至2020年則估算91,250至112,950人次。若按現時實際情況，與當年估算的下限比較，人流只及預測的6.2%。

港深西部通道通車13年 車流量從未達預期目標

回歸後其他跨境基建使用量亦較預期失色。其中2007年啟用的深圳灣口岸，當時政府預算2007年口岸的跨境車流量達2.98萬架次，至2016年更可提升至6.03萬架次。但實際數據顯示，由2015年起計至2019年，連續5年的日均車流量僅錄得1.2萬架次，且今年受疫情影響，車流截至今年8月，再跌一半至平均每日5,130架次，通車13年以來，車流亦從未達標。另外，連接口岸的深圳灣公路大橋往香港方向高架車道，於2019年初，更曾有發生外置鋼纜折斷事故，大橋一度需封閉部分行車線維修。

至於今年新啟用的香園圍口岸，在疫情中局部通車，暫只供跨境貨車行駛，旅客及其他車輛未可通行，車流量及客運量數據自然低於預期。根據海關提供的臨時數據，香園圍邊境管制站的貨檢設施自今年8月26日下午4時正式通車，截至9月17日，共有3,068架次跨境貨車經管制站進出香港，日均車流量約139架次。

梁啟智︰預測效益「吹大咗」

關注高鐵議題、曾為一地兩檢關注組成員的中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智認為，跨境基建表現欠佳是「政治上嘅結果」。他解釋，相關基建或涉及效益以外的其他因素，如政治表忠，往往會「起多咗」。項目本身未必有實際需要，政府推銷3預測效益不時會「吹大咗」；相反其他與民生密切相關的醫療、房屋基建等政策，即使社會欠缺，但當局缺少同類的政治因素左右，落實項目優次會有不同，「就會起少咗」。

對於跨境基建未來的表現，梁啟智認為，需考慮中港間的政治因素，當中變數非常多，假如日後兩地沒有邊界劃分，人口往來就可能大增。至於高鐵的未來，他直言「高鐵本身就係錯誤」，認為過去多項分析、數據已顯示並無實際需要。

方舟︰基建項目使用期長達數十年甚至100年 要睇長遠啲

香港一國兩制研究中心研究總監方舟認為，本港所有基建項目均用得其所。雖然港珠澳大橋通車後，車流量與當初估算有一定距離，但他強調，基建項目設計使用期限，達數十年甚至100年以上，形容「要睇長遠啲！」方舟又透露，港珠澳大橋現時只限於持兩地牌的車輛行駛，得悉當局正與廣東省政府研究開放予更多車輛進出，料屆時車流量必定會提升。

至於2007年通車的深圳灣口岸，車流量至今仍長期低於當初估算。方舟解釋，當年規劃口岸時，香港是貨櫃吞吐量最高的港口，但近年貨車已「無咁多」，不過跨境方面的使用情況則已達目標。

對於疫情下，各大基建實際車流及客流量再度創新低。方舟指是特別情況，重申此類項目使用達100年以上，料疫情僅維持1年多。