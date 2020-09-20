政府仍與11國商討「旅遊氣泡」　有國家或限制只可在特定地區活動

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新冠肺炎打擊經濟，政府正與11個國家探討落實「旅遊氣泡」措施。商務及經濟發展局局長邱騰華在電視節目《講清講楚》指出，第一步可以先恢復風險可控的地方，或提供有限制的數額，以讓大家有信心。

邱又指，他們曾討論一些很實際的問題，不同國家可能會有額外要求，例如一些地方較大的國家，或會要求旅客只能逗留在某城市；至於航班方面，或要商討只能直接由目的地往返香港，以確保航班沒有其他來自兩個城市以外的地方。

商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片／羅君豪攝）

邱騰華表示，若要協助旅遊業，但繼續零旅客訪港，單靠直接的支援「很困難」。不過，他承認難以在短期內廣泛回復國際間的昔日往來，故認為第一步，可以先恢復風險可控的地方，或提供有限制的數額，以讓大家有信心。

他說，若國際間要恢復往來，須建基於雙方的防疫工作，兩地的防疫防控情況必須相近。此外，應使用「雙重保險」，即出發前，要先做獲認可的檢測，到埗後應重新再檢測，以探討能否取代現有的14日防疫限制。

或限制只可在特定地區活動

政府曾指，就「旅遊氣泡」初步接觸11個國家。邱在節目中指，他們曾討論一些很實際的問題，例如不同國家可能會有額外要求，一些地方較大的國家，不同州份的疫情都不同，或會要求旅客只能逗留在某城市，「甚至提供一些資料，確保他（旅客）不會四處走。」

此外，若要乘坐飛機外遊，「旅遊氣泡」應商討是否要包括雙方的航空航道，即航班只能直接由目的地往返香港，以確保航班沒有其他來自兩個城市以外的地方。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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