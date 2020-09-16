彩虹站附近信號故障　港鐵完成臨時修復　觀塘綫服務回復正常

今日（16日）下午2時13分港鐵表示，觀塘綫彩虹站附近有信號故障，列車服務受阻。九龍塘站至觀塘站之間的列車服務，暫時停止。而列車服務維持來回黃埔站至九龍塘站，以及觀塘站至調景嶺站，維持10分鐘一班車。 其後，港鐵指人員已完成臨時修復工作，並確定列車可安全行駛。於下午約2時45分，觀塘綫服務陸續回復正常。至下午4時港鐵指，工程人員已完全修復有關的信號故障，列車服務回復正常班次，不再需要額外行車時間。

今日（16日）下午2時13分港鐵表示，觀塘綫彩虹站附近有信號故障，列車服務受阻。（羅君豪攝）

下午3時許，九龍塘站一名男子不適暈倒，警員及港鐵職員在場協助。觀塘站一名女乘客吳小姐指，剛才入閘時不知道列車服務受阻，她稱會在場等待下一班列車。另一女乘客許女士指她於黃埔上車，其間港鐵指列車服務受阻，但整體行車時間只增加約10多分鐘，並稱事件未有對她造成太大影響。

「無辦法啦，機器壞，實有架喇。」有乘車至觀塘站的乘客表示，事發時等候約10分鐘，車廂乘客十分多。他續指到月台才知悉服務受阻，並質疑港鐵未有於閘口通知乘客。

而在九龍塘站等車的乘客陳小姐指，她剛到現場及未掌握實際情況，但會再等候片刻，又稱不知有接駁巴士的安排。她指幸好現場人數不多，形式情況「有少少混亂」，有點無所適從的感覺。

港鐵指，職員已進入路軌範圍，進行復修工作，並呼籲乘客為行程預留充裕乘車時間。另外港鐵正安排免費接駁巴士，行走九龍塘至觀塘站。乘客亦請考慮使用其他鐵路綫或其他公共交通工具。至下午3時，九龍塘站外的巴士未見有人龍。

至下午2點54分港鐵指，觀塘綫由調景嶺站至黃埔站的行車時間預計需要額外3至5分鐘。由於彩虹站附近依然有信號故障，觀塘綫列車駛經彩虹站至鑽石山站路段時需要慢駛，黃埔站往返調景嶺站改為每5分鐘一班。至於觀塘綫月台上的乘客較多，候車時間亦會較長，港鐵職員現正進行搶修工作，建議乘客為行程預留充裕時間。