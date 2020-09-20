新冠肺炎｜公院逐步恢復非緊急服務　亞博增設一千病床防疫情反彈

本地新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨緩和，醫院管理局行政總裁高拔陞今日（20日）在網誌提到，應對第三波疫情其中一個重要里程碑，是啟用鯉魚門社區隔離設施和亞洲博覧館社區治療設施，過去兩個月內，共有逾900名病人被送到這兩所社區設施，大大紓緩公立醫院隔離病床的壓力。 高拔陞指雖上述兩個設施暫轉為備用，但特區政府正進一步擴展社區治療設施，爭取數星期內在亞博額外配置約1,000張病床，而亞博旁空地的臨時醫院，則料於工程展開後4個月內完成，為長遠抗疫做足準備。 他又稱公院其他非緊急服務會逐步回復正常，正研究恢復非急症醫院探病安排的可行性，但強調須謹慎處理有關安排。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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醫管局行政總裁高拔陞撰寫網誌，談及第三波疫情期間的各項措施，他指其中一個重要里程碑，是港府推出普及社區檢測計劃，逾170萬市民參與，透過找出新確診者截斷社區傳播鏈。

此外，醫管局在22間普通科門診派發樣本瓶，化驗3.2萬個樣本當中，找出60多位確診者。醫管局將於本月底前，增加派樣本瓶的門診至約40間，長遠望其他運作上合適的診所，亦可配合安排，防範社區出現傳播鏈。

逐步恢復非緊急服務 正研究恢復非急症醫院探病安排

高拔陞表示，醫管局自9月初起為合適的入院病人安排病毒檢測，望減低病毒帶入醫院的風，亦會按需要為病人出院前安排測試。其他非緊急服務，則會逐步回復正常，當局正研究恢復非急症醫院探病安排的可行性，但當局須謹慎處理有關安排，大原則是盡量減低對病人影響的同時，亦必須避免增加院內感染的風險。

累計900病人曾入住社區治療及隔離設施

另一重要里程碑是啟用鯉魚門社區隔離設施和亞洲博覧館社區治療設施，高拔陞指，兩項設施在疫情最嚴峻的日子，紓緩了公立醫院隔離病床壓力，縮短病人等候入院時間。過去兩個月，共有超過900名病人被送到兩所社區設施。

目前兩項設施雖已先後轉為備用狀態，高拔陞稱，該局仍積極為持久抗疫加強準備，疫情反彈可隨時重開設施。港府正進一步擴展社區治療設施，爭取在幾個星期内，在亞博館內額外配置約1,000張病床，及在鄰近亞博館空地，興建一間樓高兩層的臨時醫院，提供可容納超過800張病床的負氣壓病房，預計可於工程展開後約四個月內完成。