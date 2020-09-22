院舍弊病｜旺角松山府邸認員工曾派錯藥未有道歉　稱鼠患持續一年

旺角區甲一級私營安老院「松山府邸」鼠患嚴重，更有員工因派錯藥，令一名八旬老婦昏迷兩個月。該院舍連日來被傳媒追問事件，均沒有正面回應，直到昨天（21日）終發聲明，承認曾有員工派錯藥，惟院舍稱出錯員工事後「一直隱暪個人疏忽處理藥物事實，引致院舍未能即時與家人作出交代。」院舍指，已向涉事員工發出警告，「員工最後也因事件嚴重而難辭其咎。」 院舍在聲明又稱，鼠患問題已困擾院舍將近一年，已聘請專業滅蟲鼠公司每周「控鼠」，但仍未能完全杜絕。院舍在聲明中僅就鼠患問題表示「深感抱歉」，惟未有就派錯藥事件致歉。

「松山府邸」護老院早前回覆《香港01》查詢時，未有確認曾否有職員派錯藥。直到昨天，院舍終發聲明，承認有員工派錯藥。聲明指出，涉事員工事發後，一直隱暪個人疏忽處理藥物事件，以致未能即時向事主家人交代，得悉事情後已作出調查，「已立即向該名員工發出警告，員工最後也因事件嚴重而難辭其咎。」

院舍又指，得悉事件後，即按社會福利署《安老院條例》所訂立的實務守則指引處理，已即時向社會福利署安老院牌照部呈報。社署接報後，已隨即派員到院舍調查、巡查、視察及向相關員工查問。院舍重申，在今次事件中「沒有半點隱瞞，一切如實地向社會福利署交代事件」，而社署就事件亦向院舍發出警告信，並要求院舍立即作出改善。

▼松山府邸老鼠足跡連環圖▼

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「松山府邸」又稱，為免同類派錯藥事故再發生，已重新檢視派藥程序及派藥系統；同時加強員工在職培訓，減少錯誤。有需要時將尋求專業團體協助及指導，包括老年學會及醫護學會等，希望盡快協助改善藥物管理。

「松山府邸」聲明又稱，自發現鼠患後，已不斷加強院舍清潔、保持環境衛生及妥善處理垃圾等，同時聘請專業滅蟲鼠公司跟進，每周到院舍控鼠。該院又稱，一直與食環署、社署牌照部、大廈管業處及當區區議員溝通，希望共同解決鼠患問題。

院舍又指，滅鼠措施在過去數月雖漸見成效，但仍未能杜絕鼠患，「由於區內食肆林立，鼠患至今除困擾院舍外，亦對社區造成極大滋擾。對員工、院友及家屬造成滋擾和不便，深感抱歉！」

該院在聲明又指，有關遺失身份證問題已報警處理，「由於案件已進入司法檢控程序，在此不予評論」。