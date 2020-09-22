居屋2020｜火炭彩禾苑管理費平均1210元　每呎約2.6元

今年居屋推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，現已開始接受申請。 房委會公佈，火炭彩禾苑的管理費由1,044元至1,612元不等，平均每呎管理費約2.6元。

火炭彩禾苑共提供約800伙，地盤現已拆棚，或能以現樓發售。（盧翊銘攝）

屬單幢式設計的彩禾苑，共有806伙。每個住宅單位的管理費約1,210元，每呎約2.6元，而在1樓至38樓中的17室，管理費更高達1,612元，平均每呎約3.6元。

房委會作為停車場的業主 ，就該屋苑公用地方與設施開支所須負責繳付的每月管理費 ， 則定為2,070元。

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資料顯示，彩禾苑屬單幢式設計，共有806伙，且屋苑範圍有多個斜坡，業主須分擔斜坡保養及維修費，亦要負責清理一旦出現的山泥傾瀉泥石或巨石。在今期發售的居屋中，彩禾苑是最早落成的屋苑，預計關鍵日期是2020年8月。

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