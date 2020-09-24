罕見病聯盟推藥費分期付款計劃　減治療入場費　首輪料400人受惠

醫療費用往往是病人求醫最大的考量，但現時很多藥物需要一次過支付全額，部分病人卻未能即時足夠金錢，導致他們錯失最佳治療時機。罕見疾病聯盟和社區藥房（配安心藥房）於今日（24日）推出「藥費分期付款計劃」，供持有效藥物處方的病人，可以透過信用卡分期支付藥物費用，以減低病人接受治療的入場費用。

香港罕見疾病聯盟會長曾建平表示，以往不少病人未必能一次過拿出一筆過繳交的藥費，最終延誤治療。對於其他有政府提供的藥費資助患者來說，要他們一次過繳交資助額以外的藥費，亦有困難，「現時要先繳交自費部分，才能拿到藥。」他希望透過計劃，使這些病患能使用分期付款計劃，購買計劃內涵蓋的藥物，減低病患在經濟上的壓力。

香港罕見疾病聯盟會長曾建平希望透過計劃，使這些病患能使用分期付款計劃，購買計劃內涵蓋的藥物，減低病患在經濟上的壓力。（曾鳳婷攝）

他用多發性硬化症作例子，新藥物雖然較為有效去拖長及減低復發速度，治療效用持續較佳，惟藥費十分高昂，一年費用高達32萬元。若透過「藥費分期付款計劃」，病人就能把藥費攤分18個月繳付，每個月需要1.7萬元，參與治療的入門費用較原來的大幅減少，令有需要人士能盡快接受治療。

現階段，計劃支援3種藥物，包括治療復發的多發性硬化症的克拉屈濱（Cladribine） 、治療特發肺纖維化疾病的尼達尼布（Nintedanib） ，以及治療晚期非小細胞肺癌的阿法替尼（Aatinib）。據悉，現時預計約400多名患者可受惠於首輪計劃。

毋須申請 需持有效藥物處方及指定信用卡

計劃毋須特別申請，病人只需要持有效藥物處方，便能致電香港藥學服務基金的配安心藥房預約，以指定信用卡（滙豐銀行或渣打銀行）便可以作分付款。安心藥房藥劑師會通知病人取藥，以及為他們進行藥物諮詢，讓他們能掌握相關藥物知識，例如服藥後對他們身體及日常生活的影響。

計劃毋須申請，病人只需要持有效藥物處方，便能致電香港藥學服務基金的配安心藥房預約，以指定信用卡（滙豐銀行或渣打銀行）便可以作分付款。（曾鳳婷攝）

曾建平指出，藥費分期付款計劃的概念是取自於市民日常透過分期付款購買耐用的消費品，例如手機及大型家用電器一樣，希望透過分期付款，能令更多病人即時接受治療。有關計劃更是香港醫學界首個藥費分期付款計劃，他期望未來可以觸及更多藥物，使更多人受惠。他亦透露現時和不同的藥廠研究，把更多藥物納入計劃，又希望醫管局的藥房、私家診所及私家醫院未來亦能提供分期付款服務。

香港罕見疾病聯盟會長曾建平（中）希望透過計劃，使這些病患能使用分期付款計劃，購買計劃內涵蓋的藥物，減低病患在經濟上的壓力。（曾鳳婷攝）

在2012年患上多發性硬化症的黃小姐對計劃表示期待，她指很多時新藥物對治療幫助很大。她在2018年4月時曾在醫生推薦下使用新藥物，一年間曾靜脈注射藥物（俗稱打吊針）8次，每一針都要先支付相應金額，一年來她共花費70萬進行注射。她認為現在部分藥物雖有提供資助，但礙於不同因素影響下，會使患者延遲接受治療，甚至錯失最佳治療時機，她認為計劃提供機會予這些病患盡早治療，避免不可逆轉的症狀出現。