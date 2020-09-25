新冠肺炎｜港大：10%嚴重病人抗體攻擊自身免疫系統　主要是男性

新冠肺炎確診者病情各異，有年輕病人病況嚴重，需要留醫深切治療部，也有長者本來身體健康，但受感染後卻有生命危險。香港大學醫學院兒童及青少年科學系有份參與的一項研究發現，在不同年齡層的嚴重患者中，有超過一成人的血液出現攻擊自身免疫系統的抗體，削弱免疫力，其中95%是男性，因此他們的病情較嚴重，而男性患者的死亡率亦較女性為高。研究人員同時發現，另外至少3.5%嚴重患者有先天性免疫病。 港大醫學院指，科學家可為這兩類病人研發個人化治療方案，如為他們提供一型干擾素，或以血漿分離術改善病情。 上述研究結果已於學術期刊《科學》（Science）發表。

香港大學醫學院兒童及青少年科學系有份參與的一項研究發現，在不同年齡層的嚴重患者中，有超過一成人的血液出現攻擊自身免疫系統的抗體，削弱免疫力。 （資料圖片）

港大醫學院兒童及青少年科學系等50多所研究中心，以及來自全球各地的數百間醫院參與一項名為「COVID Human Genetic Effort」的研究計劃，研究人員自今年2月起，招募來自亞洲、歐洲、北美洲、中東各國等地的病人，希望找出導致嚴重或罕見臨床症狀的重點基因。

這個計劃其中一項研究，對超過650名嚴重病人的血液樣本進行了基因分析，當中包括入住深切治療部的年輕病人；或身體健康，但在感染後卻有生命危險的長者。研究人員發現，大部分出現嚴重情況的病人，都帶有與「一型干擾素」(IFN-I)相關的13個基因罕見異變，一型干擾素包括17種蛋白，在保護細胞和身體免受病毒感染方面扮演重要角色。研究亦發現，有約3.5%的病人完全缺乏單個免疫重點基因，稱為先天性免疫病。

新冠肺炎確診者病情各異，有年輕病人病況嚴重，需要留醫深切治療部，也有長者本來身體健康，但受感染後卻有生命危險。 （資料圖片）

10%嚴重病人攻擊身體裡的干擾素

另外，透過檢查987名嚴重病人，研究人員發現有超過10% 的病人在感染開始時，自身抗體會攻擊身體裡的干擾素，導致免疫病，而其中95%是男性。

港大醫學院指，研究結果首次解釋了為何個別患者較同齡患者病情更嚴重，有助針對這些患者研發個人化治療方案。研究亦同時提供首個分子層面的解釋，爲何男性患者的死亡率比女性高。科學家可為這兩類病人研發個人化治療方案，如為他們提供一型干擾素，或以血漿分離術改善病情。