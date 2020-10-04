疫情下基層戶遭業主加租三成　團體促政府落實租管方案保障住戶

租金問題困擾劏房、基層戶多年，有租戶表示，曾被業主無理加租三成，原本租金已佔月入一半，現更加難以應付，形容業主加租彷似「想逼我哋走」；有關注組織促請政府盡快落實租務管制，為租客提供保障，確保租金加幅為合理範圍內，並以具體方案保障業主及租戶的對等權益，包括強制業主必須與租客簽定合約以及打釐印，租住權保障應涵蓋所有劏房單位。

油尖旺街坊鄭小姐指，業主突然要求加租三成，難以應付。（曾凱欣攝）

劏房租金問題困擾基層多年，有關注組織促請政府盡快落實租務管制，並以具體方案保障業主及租戶的對等權益。

業主突然間加租三成 鄭小姐：想逼我哋走

油尖旺街坊鄭小姐指，與母親輪候公屋期間正租住兩房一廳單位，原本租金已佔月入一半，加上日常開支根本難以應付，但業主突然在新租期前要求加租三成，更稱若不能應付可選擇搬走。鄭小姐形容，業主的要求無理，加租三成彷似「想逼我哋走」；除了擔心搬遷的費用，亦擔心母親患有認知障礙難以適應新環境。最終她與業主協商後，將其中一間房間分租，方足以應付租金。她促請政府盡快落實租務管制，為租客提供保障，並確保租金加幅為合理範圍內。

業主濫收水費 每月一立方米15元計算

劏房住戶梁小姐指，租金由每月4,000元加至7,000元，經常因為加租問題或環境不適切需要搬遷，更遇上業主濫收水電問題。她提到當時業主每月計算水費，每立方米以15元起計算，她翻查水務署資料，發現以每4個月為一周期的收費率計算，即使是第4級，收費亦只是每一立方米為9.05元。其後梁小姐在志願團體轉介下，租住由良心業主租出的房屋，現時一季四個月的水費只是40多元。她認為，業主濫收水費問題嚴重，曾入稟小額審裁處控告業主，惟法庭以沒有認可機構證據為由拒絕受理，促請政府盡快立法規管。

劏房住戶江先生同樣面對業主濫收水費問題，家中沒有設置洗衣機，但一季水費需要繳交320元，形容劏房租房「越住越貴、越住越細、越住越閉翳」。



關注基層住屋聯席實習社工陳秀儀指，政府一直未有制定租務管制，疫情下基層面對收入問題，雖然政府呼籲業主減租，「但實際良心業主有幾多」，不少業主逆市加租，濫收水電費現象更是常見。

關注基層住屋聯席成員吳堃廉提到，政府應規管每份租約必須打釐印，如雙方拒絕簽定租約和打釐印，應列為刑事罪行。（曾凱欣攝）

團體促請政府盡快落實租務規管 以及增加工作小組透明度

政府雖然於今年4月成立劏房租務管制研究工作小組，以及於昨日舉行網上公眾論壇；但組織認為，工作小組透明度不足，加上以網上論壇形式舉行，對無法上網的基層而言難以參與討論。組織促請小組增加工作透明度，訂立清晰方向如何落實租務管制及及定期交代工作進度，又要求小組補辦以面對面形式的公眾論壇。

團體又建議政府採納具體方案，保障業主及租戶的對等權益，包括業主和租戶必須簽定不少於一年的「死約」，第2年至5年為「生約」，5年後業主可按法定委員會要求定訂立新租約，5年內如租客能負擔租金業主就必須續租。關注基層住屋聯席成員吳堃廉提到，每份租約必須打釐印，續約就免釐印費，如雙方拒絕簽定租約和打釐印，應列為刑事罪行。另外，亦應規定業主在租約上提供清晰列明，並依據電力公司及水務局的電費及水費收費模式，以打擊濫收水電的情況。