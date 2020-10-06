新冠肺炎｜社區再現源頭不明個案　曾祈殷：不宜再放寬限聚令措施

新冠肺炎疫情未停，本港再度出現零星無源頭個案，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，早前曾試過本地零確診，但現時再出現零星源頭不明個案，他認為有需要盡快撲熄火頭，稍一不慎就會出現群組個案，政府不宜再放寬限聚令等措施。 香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在同一個節目上表示，雖然酒吧重開但是生意冷淡，擔心再有疫情再度收緊防疫措施。他說業界會做好所有防疫措施，呼籲持牌酒吧一同簽署《抗疫承諾約章》。

曾祈殷說，開始擔心本港疫情惡化，不論是第三波疫情死灰復燃，抑或是第四波開始爆發，都要盡早「撲熄火頭」，否則就可能會出現各種各樣的感染群組。曾祈殷說，現時不宜再放寬限聚令等防疫措施，又指隱形患者一直在社區存在，只是未及時發現，各區都有「火種」，如果限聚令又再放鬆會成為「催化劑」或「易燃品」，令情況更惡劣，甚至一發不可收拾。

對於有酒吧出現確診個案，曾祈殷說，到酒吧的人士會脫下口罩大聲說話，容易散播病毒，而受酒精影響，在場人士亦可能在個人意識和衞生有所鬆懈。本港酒店紛紛推出住宿度假優惠，指一家大小或親朋戚友一班人聚在酒店房開派對並不適合，促請政府與業界商討收緊有關方面的防疫措施。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片/盧翊銘攝）

酒吧業界憂再度收緊社交距離措施

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則表示，酒吧雖然重開，但是由於只可以營業至午夜12時，生意受到影響。而如今疫情又起，亦會擔心再度收緊防疫措施。他說業界會做好所有應做的防疫措施，亦呼籲持牌酒吧一同簽署《抗疫承諾約章》。

至於尖沙咀凌晨發生謀殺及傷人案，4名酒吧職員遇襲，1死3傷，現場消息指，事件由於職員按「禁堂食令」要求顧客離開，引致雙方爭執，繼而釀成流血打鬥，梁立仁指，一般酒吧客人都很合作，如果職員勸他們在午夜12時後離開，客人都會遵從。他又認為，政府修訂規例，除了票控違規酒吧負責人，亦會票控相關顧客，都有作用。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼