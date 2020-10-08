China Secret群組再多1客中招　曾到尖沙咀Virgo　同行友人初確診

本港今日（8日）增18宗新型肺炎確診個案，當中14宗屬本地個案，其中1宗源頭不明。 衞生防護中心公布，葵涌院舍「國寶之家」新增11名院友確診，大部份患者無病徵，累計已有12人染疫；至於爆疫的尖沙咀酒吧「China Secret」群組，再多1名顧客受感染，該患者亦到過尖沙咀金馬倫中心的酒吧「Virgo」，同行已有朋友初步確診。 至於今日新增的源頭未明個案，是一名65歲男子，居於北角賽西湖大廈6座，差不多每日都前往銅鑼灣TOWER 535 或灣仔合和中心的「Fitness First」健身。

+ 7 + 7 + 7

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增的14宗本地個案，其中13宗與之前個案有關連，包括11名葵涌院舍「國寶之家」的院友，個案編號是5149、5151至5160號。連同昨日確診的個案，至今已有12名院友確診。張竹君稱，大部份新個案患者均無病徵，為各人取深喉唾液樣本檢測而找出，該院舍的所有院友及員工已被送往薄扶林或馬鞍山樟木頭的檢疫中心隔離。

China Secret顧客染疫 發病日到過酒吧Virgo

爆疫的尖沙咀酒吧「China Secret」群組再增1人，第5148號個案、29歲男子報稱曾於9月23日與三位朋友光顧該酒吧，患者自10月1日起發燒，同日與兩位朋友到過尖沙咀金馬倫中心3樓一間酒吧，張君一度誤稱該酒吧為「新鸚鵡」，其後更正指「新鸚鵡」已搬遷，患者到過的酒吧名稱為「Virgo」，同行的朋友當中有人初步確診。

宏利保險員工初確診 相關大型活動或會議須取消

張竹君補充指，其初步確診的朋友是一名宏利保險的員工，該員工同樣曾到訪兩間酒吧，其他詳情仍需再調查。連同這宗個案，至今有少於10宗初步確診個案。

有網上資料顯示，宏利原定明日（9日）於宏利金融中心舉行大型講座，宏利回覆查詢時確認一位代理人確診並正留院，情況穩定。該員工最後返回辦公室的日期為10月5日，公司已關閉渉及的辦公室樓層並徹底消毒。該代理人圑隊的所有大型會議或活動經已取消。

餘下一宗有關連個案是之前確診患者的家人，第5150號個案，於醫院做病毒測試時找出。

源頭未明6旬男子每日到「Fitness First」健身

新增的1宗源頭未明個案是第5161號個案、是一名65歲男子，住北角賽西湖大廈6座，張竹君透露，患者近乎每日前往銅鑼灣TOWER 535 或灣仔合和中心的「Fitness First」健身，偶爾與太太一齊健身，潛伏期去過一些餐廳用餐，未發現特別高危因素。

Fitness First於社交網站公布，獲衞生防護中心通知，有確診患者於10月3日及4日，分別到訪銅鑼灣TOWER 535及灣仔合和中心分店。兩間分店將於今天起暫停營業5天，並暫定於10月13日重新開放。

輸入個案包括空中工作人員及海員

輸入個案方面，今日新增的4宗輸入個案，分別是第5145號個案、由俄羅斯抵港的空中工作人員，10月5抵港；第5146號、10月6日自印度返港；第5147號、10月6日由突尼斯經土耳其抵港；以及第5162號、印度來港海員，10月4日抵港。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼