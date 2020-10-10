申請良民證｜每晚凌晨鬥快登記　名額日日爆 　申請最快要等31日

本港再出現移民潮的跡象，移民需要俗稱「良民證」的無犯罪紀錄證明書，申請名額日日爆滿，申請人需要每晚凌晨12點與其他人鬥快在登記網站搶一百多個籌。即使成功登記，最快亦要等到31日後才可辦理申請手續。 有市民表示打算移民到台灣享受退休生活，指台灣「生活舒服啲」，又認為網上登記後雖然要一個月才可以辦理手續，但並不繁複，「等就得」；亦有市民成功於網上系統接收其他人放棄的籌，提早十日辦理申請手續。有市民反映，由於只有三個櫃位服務，即使有預約，仍要等大約一小時。

市民預約後，到達位於警察總部14樓的辦事處後仍要等待大約一小時，才可辦理申請手續。 (馬煒傑攝)

由於疫情關係，當局暫停了即場登記辦理申請「良民證」手續的服務，市民如有意申請「良民證」，則需每晚凌晨12點於登記系統，搶一百多個名額，而登記日期則為31日之後。除非有市民放棄名額，而又在系統中改期成功，否則市場便要等待31日才可辦理申請手續。

「良民證」的辦事處設在警察總部內，與性罪行定罪紀錄共用同一個樓層。而「良民證」則只有三個櫃位辦理申請手續，市民到達位於警察總部14樓的辦事處後，仍要等待大約一小時，才可辦理申請手續。手續辦理後的四星期，辦事處便會直接將「良民證」寄到相關領事管或移民局。

近日本港移民查詢和申請大幅上升。（資料圖片 / 劉定安攝）

市民周生與周太表示希望移民到台灣，以享受退休生活。周生指台灣的生活較安寧，生活起來亦較香港輕鬆，故希望可移民到當地。周生又指早於一個月前已在網上預約，但即使等候多時，仍認為可以接受，因為網上預約始終都方便，只是需要等；又指辦理手續並不繁複，雖然仍要在辦公室內等大約一小時，但只需約五分鐘便可完成申請手續。

市民陳生與陳太同樣需要申請良民證以作移民之用，對於要預約31日後才可辦理申請手續，陳太表示「都冇辦法啦，依家咁多人移民」，「網上預約要等都冇咩所謂」。陳生則表示，由於只有三個櫃位，所以要等大約一小時。

楊小姐則成功於網上登記其他人放棄的輪候位置，她指自己都是剛好在登記系統上發現有位，隨即申請改期，由原先的19日改至今日（9日），提早十日進行辦理手續。