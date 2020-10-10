申請良民證｜今年9個月逾2.1萬人申請　警方︰已抽調人手增加處理

港人移民熱潮持續，今年首9月個，警方共接獲21,239宗「良民證」申請（即「無犯罪紀錄證明書」），申請數字自今年6月起復升。 比較去年同期數據，良民證申請數處高位徘徊，不過去年8月及9月申請數較今年「標青」，遠高於今年同月的三成至五成；惟今年3月香港及全球疫情開始大流行，申請數則較去年3月高40%。 由於疫情，警方規定須事先經網上系統或電話預約，不設臨場排隊，有關櫃位服務每日名額大約為130個，警方表示鑒於近日出現未來30天預約爆滿的情況，已抽調人手以增加處理申請的數量。

延伸閲讀：

據警方數字，今年1至9月，其接獲21,239宗「良民證」申請，較去年同期的22,712宗，下降約6%，不過今年申請宗數由6月起回升達2,782宗，與9月的2,743宗為最多人申請的月份，7月及8月亦分別有2,596宗、2,348宗申請。去年7月至9月申請「良民證」每月人數較破三千宗。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，英國宣布持BNO港人移居方案後，接獲大量查詢，原本已計劃移民的港人，亦被英國政策吸引，不過很多細節未發布，加上當地疫情反覆、經濟及失業率等因素，多了港人持觀望態度，將目光放回移民政策較成熟的國家，如澳洲及加拿大。