天氣突變狂風驟雨！呢幾區勁過8號風球　網民：印度神童神預言！

【天文台天氣最新消息／邊區最大雨 ／8號風球】本港今日天氣轉差，多區有狂風驟雨雷暴，《香港01》翻查天文台數據，究竟哪一區最大雨？另外，今日狂風下不少網民稱風力強如8號風球，質疑是否正在打風，而天文台數據中，這幾區風力的確與去年的8號風球浪卡相差不遠！

也有網民聯想到印度神童曾預言2月10日或會有更大災難，形容是「神預言」，「印度男童神預言今日六星連珠」。