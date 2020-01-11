【電子支付】建華打造無現金超市取代街市　街坊呻：試過重覆畀錢

馬鞍山耀安街市去年5月停業進行翻新，翻新後於本月7日重新開幕變成「本灣水產」。新街市採用無現金支付方式，據場內的宣傳指，無現金支付方便快捷「免找續免排隊」。惟街坊們大呻「唔方便」，認為街市新不如舊，產品種類較以往少，「唔收現金都唔知老人家點買餸」。 攝影：郭倩雯

由建華集團承租的耀安街市於去年5月結業，翻新大半年後，至本月7日重新開業成「本灣水產」，記者翻查資料發現，「本灣水產」與建華集團的董事相符，均為張奇鋒及葉銘釗。「本灣水產」亦於去年10月在慈雲山中心開設首間店舖。

位於耀安的「本灣水產」佔地約2,000呎，出售菜、肉、海鮮、水果及雜貨，網站定位「本灣水產」為「全新概念」超市，場內員工接近30人。市民需到各檔口採購所需食材，由電子磅磅重後再到超市中央的收銀處付款。超市幾乎涵蓋所有電子支付方法，如Alipay、轉數快、Visa、MasterCard及雲閃付等。有菜檔職員向記者表示：「我哋唔使掂完菜再找錢畀客，衛生啲」。

超市幾乎涵蓋所有支付方法，如Alipay、轉數快、Visa、MasterCard及雲閃付等。

超市內的豬肉檔販賣泰國冰鮮豬肉，豬肉職員介紹該冰鮮豬為泰國空運到港，強調「冇菌冇豬瘟」。每斤豬肉售價為46至48元，較新鮮豬肉相宜。「本灣水產」為了推廣無現金支付，在超市門外設立多個臨時攤位，由推廣員協助街坊登記成為會員，日後可利用應用程式賺取積分。

年屆60歲的蕭太擔心，長者難以到超市購物，「我可以用八達通畀錢，但老人家會麻煩啲囉」，又指「本灣水產」可供選購的商品不多，「新鮮豬肉都冇，豬肉檔係掛冰鮮豬嚟賣」，唯有走十分鐘路程至附近新港城或恒安街市買餸。蕭太續指，無現金支付令很多街坊卻步，「好多人都話唔會喺呢度買餸，咁麻煩」。

市民需到各檔口採購所需食材，由電子磅磅重後再到超市中央的收銀處付款。

「以前啲街市好多嘢買，而家乜都冇」，陳生認為「本灣水產」貨品種類少，稱不上為街市，「街市應該要有埋五金舖、花舖，所有生活用品都有」，「淨係收八達通唔收現金又好麻煩」。

建華近年推行電子支付，旗下多個街市如沙角臨時街市及寶達街市，大部分店舖都有安裝積分卡機、八達通機及支付寶，有商戶甚至「被安裝」支付寶而不知，事後卻被索取月費。

近年不少商家都開始推行電子支付，建華旗下大部分街市店舖都有安裝積分卡機、八達通機及支付寶。

耀安區區議員冼卓嵐指，近日收到不少市民投訴新開業的「本灣水產」不收現金，導致買菜時卻步。「耀安邨係一條老人邨，未必咁老長者識用電子支付。」他又指接到街坊表示，剛開業初期的電子付費情況混亂，曾經用八達通時重覆付費了三次，不少街坊寧願步行十分鐘到恆安、頌安街市買菜。冼卓嵐表示，曾經在超市開業前與負責人接觸，表示擔心電子支付買菜對街坊造成一定困難，「但係佢仍然堅持，呢個係佢商業決定，都冇辦法。」

近年不少商家都開始推行電子支付，冼卓嵐表示，區內居民或會因商戶不收現金而卻步，導致少了一個買菜選擇，其次是擔心私隱問題，「電子支付牽涉個人資料，但現在社會風氣唔鐘意透露太多。」目前馬鞍山有約8個街市，主要由領展和發展商持有。冼卓嵐補充，在未來的區議會上，會爭取在區內馬鞍山警署空地旁興趣公營街市，不用市民「捱貴餸」。