四個臨時檢測中心延長運作至周五　累計近5千人完成測試

政府今日（13日）宣布，將延長四個臨時檢測中心運作至周五（16日）。另外截至今晚10時，臨時社區檢測安排下累計完成4,938個樣本的檢測。

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臨時檢測中心因八號風球暫停服務

政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的四所臨時檢測中心今日因八號熱帶氣旋警告信號生效而暫停服務。政府經檢視各臨時檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定延長四所臨時檢測中心的運作至周五（16日）。中心每日開放時間維持上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

截至今日晚上十時，臨時社區檢測安排下累計完成4,938個樣本的檢測。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

普通科門診於10月9日起已延長服務

政府發言人表示，鑑於本港2019冠狀病毒病的疫情有惡化趨勢，政府針對近日出現社區爆發群組的地點，在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區各設立一所臨時檢測中心。臨時檢測中心提供免費採樣檢測服務，方便市民主動進行檢測，及早識別個案，以盡早找出隱形患者，切斷社區的傳播鏈。此外，為方便更多市民接受病毒檢測服務，醫院管理局46間普通科門診診所派發深喉唾液樣本收集包的時間，已由10月9日起，延長至星期一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時。

發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士為人為己，同心抗疫，接受檢測。

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