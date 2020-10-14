HKTV mall預先包裝瀨尿蝦樣本鎘含量超標　食環署指令下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（14日）公布，一個在網上商店售賣的預先包裝瀨尿蝦樣本，被檢出金屬雜質鎘含量超出法例標準，中心正跟進事件，並指令商戶其將受影響批次產品停售及下架。據悉，涉事網上商店為HKTV mall，現已將產品下載。

HKTVmall已將涉事的預先包裝瀨尿蝦下架。（網頁截圖）

鎘含量超出法例上限40%

涉事產品產品名為「車子（壽司瀨尿蝦）」，原產地為中國，分銷商為日洋食品有限公司，每包150克重，最佳使用日期至2021年9月26日。中心發言人指出，中心透過恆常的食物監測計劃，從一網上商店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本的鎘含量為百萬分之二點八二，超出法例上限的百萬分之二 ,即超標40%。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電分銷商熱線3999 9229，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。

產品詳情如下：



產品名稱：車子（壽司瀨尿蝦）

原產地：中國

分銷商：日洋食品有限公司

淨重量：每包150克

此日期前最佳︰2021年9月26日

車子（壽司瀨尿蝦）。（網上圖片）

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。中心會通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。