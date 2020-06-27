垃圾徵費終止審議　學者︰現應考慮先實施工商業廢物收費

立法會垃圾徵費條例草案委員會終止審議。理工大學土木及環境工程學系講座教授潘智生在香港電台節目《香港家書》中表示，非常失望已經討論長達15年的垃圾徵費條例草案，要在立法會換屆後由零開始。他指，未能通過垃圾徵費，令本港廢物問題雪上加霜，認為如要再次爭取立法通過，同針對最大的廢物生產問題，可考慮首先實施工商業垃圾收費，他指，過去數年香港都市固體廢物中，工商業廢物的產生量增長得最快，如一些速食食店每日丟棄大量即棄食物包裝及餐具。

垃圾徵費「胎死腹中」，理大土木及環境工程學系講座教授潘智生認為，垃圾徵費是最直接同必須的經濟手段，補貼廚餘、廢紙及廢膠等回收不可能代替，指出收費是提供誘因減少生產垃圾，同時提供經濟動力，支援乾淨回收及回收製造業，是循環經濟。

他引述，環保署統計顯示，從2013至2018年間，工商業垃圾的棄置量増長了48%，為香港都市固體廢物中產生量增長得最快，家居廢物的產生量比較平和，在同一期間它的增長量只有5%。他認為，如要再次爭取立法通過垃圾徵費，可考慮首先實施工商業垃圾收費。

另外，他認為，廢膠樽價值受全球油價低企影響，如單靠市場運作，回收業不可能生存，「政府補貼更多也不能解決。」認為政府必須盡快落實生產者責任制，由生產者負起管理這些廢物的責任。