原定出席九龍城區議會被聯署拒訪　鄧炳強︰是否好擔憂我的正義

警務處處長鄧炳強原定出席本周四（15日）舉行的九龍城區議會，不過有14名當區區議員聯署拒絕他到訪。鄧炳強今日（14日）特別會見記者主動回應事件，稱拒絕他出席區議會是令市民失望，「一個區議會竟然連同官員出席對話嘅勇氣都無。」並批評有關聯署是擔憂他在會議中講真話、道破謊言，「係咪好擔憂我嘅正義呢？」 他再重申港警在12名港人涉偷渡離港事件中，並無參與內地執法行動，斥黃之鋒指警方串謀綁架是「含血噴人」。 但他不回應警方是否曾指示政府飛行服務隊「目送」12人潛逃，僅指警方每日很多行動，不適宜透露細節。

鄧炳強表示，今日「最後一刻」收到九龍城區議會主席蕭亮聲臨時通知，決定拒絕他出席明日會議，並以有14名區議員聯署為「藉口」，擔憂他出席會議，會變成「低級的、自說自話的、充滿偽善」和謊言的政治樣板戲」，但他認為倘若區議員的指控屬實，更應該讓他出席向群眾證明，透過直播由公眾定奪誰「低級」、「講大話」、「偽善」。

鄧：可能佢哋聽咗真話會唔舒服

對於被指過往在區議會中無回應問題，鄧炳強評價自己「有問必答」、「我每一次都講事實」、「不亢不卑」，反指「可能我嘅答案唔係佢哋想聽，聽咗呢啲真話會唔舒服，或者佢哋擔心我講出嚟嘅事實畀市民聽到，對佢哋不利。」並批評有區議員行為「唔受控」、「狂嗌」、「打斷人講嘢」、「出現低級粗口字句」。

諷聯署議員怕他「道破謊言」

他續表示，「究竟聯署14位議員係咪好擔憂我講真說話呢？係咪好擔憂我既正義呢？係咪好擔憂佢哋嘅謊言會畀我道破呢？佢哋有14個人，我得一個，你驚咩呢？」他指，拒絕他出席區議會是令市民失望，「一個區議會竟然連官員出席對話嘅勇氣都無。」指他們有負區內市民所託。

據了解，鄧炳強明天將不出席會議，惟聯署無針對當區指揮官，故後者或會如常出席。

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斥黃之鋒「含血噴人」

日前有報道指，12名港人涉嫌坐快艇偷渡被內地當局截獲拘捕時，警方要求飛行服務隊在當日出動，更在事發位置一帶上空盤旋。香港眾志前秘書長黃之鋒亦公布一份內部文件，顯示飛行服務隊當日是執行警方指示出勤，屬警方行動，家屬質疑港方設局配合內地拘捕，警方在事件中絕非「無角色」。

鄧炳強在回應相關事件時，只重申「純粹係內地執法行為」，港警並無參與。他又指，12名港人在香港犯下非常嚴重罪行，決定棄保潛逃，謂查發現由自己安排船、安全屋、及在台灣的接頭人，指他們行動與人無關，斥黃之鋒「含血噴人」。雖然12名港人在香港法庭未被定罪，但鄧炳強多次以「罪犯」、「匪徒」形容他們，重申問題重點是有人犯了嚴重罪行，卻不承擔法律責任。

拒正面回應有無派機

多次被問到為何不直接否認由警方指示飛服隊派機、在相關海域出動是否巧合、在內地執法行動前港警是否知悉有港人正逃離、可否澄清黃之鋒引述的內部文件是否真確，鄧炳強僅重申，警方每日很多行動，會與不同部門合作，強調不適宜透露行動細節，否則會令罪犯有機可乘。他指，他上月27日指自己從新聞才得知12人被捕，當時是「講事實」。

被問到警方就限聚令執法疑有雙重標準，有支持警方活動有多人聚集，鄧炳強指，如是共同目的聚集，「有人真係違反咗限聚令係會執法。」