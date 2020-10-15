新冠肺炎｜何栢良：食環與食肆開會　訂檢測清單　廁所通風最重要

本港新冠肺炎疫情持續，偶有出現源頭不明個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（15日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，食環署近日以視訊會議軟件Zoom，與飲食業界商討，設立全面的檢查清單，涵蓋5大範圍及38個項目，他認為廁所通風為其中重要的一環。他亦認為，有4大類人士必須檢測，包括確診人士的緊密接觸者、非緊急接觸者、高危人士群組，以及有新冠肺炎相關病徵的市民。

何栢良指，根據世界各地的經驗，病毒傳播通常出現於不戴口罩的場所，故訂立餐飲業界的防疫措施是重中之重。（資料圖片／羅君豪攝）

何栢良表示，近月歐洲多個國家疫情惡化急速，可見病毒在攝氏20度以下傳播速度快速。他指，根據世界各地的經驗，病毒傳播通常出現於不戴口罩的場所，故訂立餐飲業界的防疫措施是重中之重。

何透露，食環署近日以視訊會議軟件Zoom，與飲食業界相討，設立全面的檢查清單，涵蓋5大範圍及38個項目。他認為，其中廁所通風為重要的一環，但明白到受部分建築物先天的限制，未必短時間能做到每小時空氣換轉6次，但接下來部分餐廳將自願把通風數據，甚至新增空氣清新機的數量，上載至網頁給市民查閱。

何續透露，檢查清單亦規定隔板的高度，必須高於食客的視線，而隔板亦需在前、左、右方包圍食客，以防飛沫越過隔板，「隔一個方向係唔夠㗎。」此外，清單並清楚列明不能搭枱，他呼籲市民及餐廳盡量配合，「疫情唔惡化先繼續有生意做嘛。」

何認為，有4大類人士必須檢測，包括確診人士的緊密接觸者、非緊急接觸者、高危人士群組，以及有新冠肺炎相關病徵的市民。但他指，前三者已被法律規範，因此較容易落實，但有病徵的市民例如喉嚨痛、流鼻水等偏向主觀，容易與醫護人員產生意見，需視乎如何有效執行。