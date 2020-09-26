七成受訪者曾於港鐵車廂遇色狼　中五女生憶述被摸臀部不敢出聲

港鐵車廂於繁忙時段極為擠迫，乘客一不留神或會成為性暴力受害者。就讀中五的林同學表示，曾於車廂被人借故挨近並一度觸碰臀部，礙於當時太年幼不懂反應，以為是對方無心之失未有尋助協助。她直斥，港鐵現時支援配套不足，倘於車廂及隱閉地方加裝閉路電視，並加強職員在車廂內巡邏，會更有效打擊性暴力情況。 一項網上調查顯示，七成受訪者稱曾於港鐵範圍遭遇性暴力，當中最多被觸摸或磨擦身體、其次為被色迷迷注視以及借故挨近等。

喝止反被罵「點會掂到你」 少女無懼終退色狼

林同學憶述，就讀小一時與父親搭乘港鐵，車廂環境十分擠迫，被一名男士貼近身體並觸碰臀部及腰部，惟未有理會及尋求協助。現在回想事件，認為倘挺身指正將有阻減低性暴力情況發生。她建議港鐵可於其手機應用程式「MTR Mobile」增設求助熱線，方便乘客遇事時求救。

市民林小姐亦分享，數月前一度於港鐵車廂內，有男士以身體某部分貼近她，且持續數分鐘後，她隨即喝止，反被罵「點會掂到你？」幸得身旁數名男士阻止，涉事人方迅速逃去。

林小姐指出，旁觀者目睹事件並喝止極為重要，能起群眾壓力令不法之徒立即收手，亦建議港鐵加裝更多閉路電視。而與其同行的男友人余先生亦指，倘遭非禮必須大聲求助，旁觀者才能出手協助。

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容（左二）稱，港鐵應發布更多預防性暴力廣告，並參考外國鐵路經驗，以旁觀者出手相助作為宣傳重點。（廖雁雄攝）

297人港鐵遇色狼 僅3人有找職員協助

關注婦女性暴力協會去年6月至今年2月以網上調查訪問419名女受訪者，男女分別15%及85%。結果顯示七成人曾於港鐵範圍遭遇性暴力，當中涉及71%受訪者被觸摸或磨擦身體、60.7%被色迷迷注視以及58.7%借故挨近等。惟僅有3位受害人向職員尋求協助，因297位受訪者中，有四成認為職員協助作用不大以及未有見到職員於附近。

報告亦顯示，超過九成受訪者認為，港鐵缺乏保障乘客免受性暴力事件滋擾的措施或指引。關注婦女性暴力協會總幹事王秀容稱，港鐵應從加強求助資訊、宣傳資訊及增加職員培訓三方面入手，例如在「MTR Mobile App」增設求助熱線、召喚專線數量；以及於廣播中加入預防性暴力的信息並張貼性暴力行為海報。

性別友善環境小組成員劉芷廷則指，曾去信港鐵表達今次的調查及發現結果，獲回覆「會與其他部門研究建議可能性」，形容港鐵採取「好大保留態度」，冀他們能正視問題、回應訴求並作出改善，以減低性暴力問題發生。