新冠肺炎｜林鄭撰文預告健康碼、旅遊氣泡措施　稱需恢復人員往來

近日新冠肺炎確診個案減少，特首林鄭月娥以《抗疫八月，不容鬆懈》為題撰文，指香港已遏止了第三波新冠肺炎疫情，政府正把握這段時間，一方面分階段放寬社交距離措施， 讓經濟活動及市民正常生活逐步恢復，紓緩企業壓力及市民的抗疫疲勞；另一方面全面檢視防控疫情的各項措施，務求在多方面提升抗疫能力，為更好應對未來疫情做足準備。 林鄭亦提到，香港是外向型經濟體，要經濟復蘇，必須恢復與其他地方的人員往來，而且很多市民因為家庭、工 作等原因需要跨境出行，尤其是往返內地。她稱，「香港健康碼」系統的技術開發工作已基本完成，政府亦積極與疫情相對穩定並與香港有密切經貿關係的國家探討「旅遊氣泡」，爭取讓市民早日成行。

林鄭月娥稱，「香港健康碼」系統的技術開發工作已基本完成，政府亦積極與疫情相對穩定並與香港有密切經貿關係的國家探討「旅遊氣泡」，爭取讓市民早日成行。（資料圖片／李澤彤攝）

林鄭月娥表示，香港已遏止了第三波新冠肺炎疫情，但零星源頭未明的本地個案，說明社區內仍有病毒傳播的風險，估計今年冬天出現另一波疫情的機會非常大。

林鄭月娥表示，「香港健康碼」系統的技術開發工作已基本完成，特區政府在 7 月初新一波疫情發生前已大致準備就緒，並分別與廣東省和澳門政府磋商，以核酸檢測來達致豁免強制檢疫安排，但有關安排因本地疫情反彈而未能落實。而隨着本地疫情漸趨穩定，特區政府會爭取與有關當局重啟討論，早日讓市民成行。

「旅遊氣泡」方面，林鄭透露已成立由商務及經濟發展局局長領導的跨部門小組，積極與疫情相對穩定並與香港有密切經貿關係的國家進行探討，核酸檢測陰性的證明「看來在短期內將會是出行必不可少的要求」。

林鄭最後呼籲，市民及商業處所的營運者為己為人，要嚴格遵守有關防疫措施，相關部門亦會加強執法，認為只要市民齊心、自律，有信心可以在風險可控的情況下逐步恢復正常生活。 又預祝市民在保持防疫警覺下，與家人共度溫馨愉快的國慶中秋佳節。