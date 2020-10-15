明日大嶼｜學者指海砂價17年間升10倍　憂計劃致庫房倒錢落海

「明日大嶼」填海工程爭議不斷，政府曾初步估算造價達6,240億元，但近日不少聲音指疫情下再推「明日大嶼」或淘空庫房。有環團今（15日）舉辦研討會討論，關注團體認為海砂價格已今非昔比，17年間升價10倍，憂工程未完已「坐地起價」。另有學者認為，工程愈大，超支機會愈大，最終可能超支三至五成或以上，擔心工程只是「倒錢落海」。

綠色和平今（15日）舉辦網上研討會，邀請學者及關注團體評論「明日大嶼」對香港經濟、民生等方面的影響。（資料圖片）

綠色和平今（15日）舉辦網上研討會，邀請學者及關注團體評論「明日大嶼」對香港經濟、民生等方面的影響。填海1700公頃的「明日大嶼」計劃，先引起超支疑慮。本土研究社成員陳劍青指出，機場三跑填海工程海砂供應問題已引起警號，工程因海砂供應商突然無法供應曾停工半年，質疑工程延期帶來的成本不低，加上海砂價格在過往17年上升10倍，惰性建築廢料亦無法完全取代海砂，在對海砂的龐大需求下，供應商或坐地起價，認為政府無辦法、無能力確保「明日大嶼」工程不超支。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照亦認為，工程愈大，超支機會愈大，認為「明日大嶼」的工程造價未必是政府估算6,240億元，由於當中變數太多，涉及舖橋起路等環境因素，估計超支情況可達3至5成或以上。他認為，海砂愈挖得多、數量愈少，最終價格一定上升，「起咗四分一個島，佢（供應商）停止供應，你仲起唔起？」若工程繼續，同樣認為會被坐地起價。

本土研究社成員陳劍青認為，政府無辦法、無能力確保「明日大嶼」工程不超支。（資料圖片）

憂公私營合作犧牲公共利益

發展局局長黃偉綸早前引用沙田第一城的模式作例子，由發展商負責填海，再將大部分土地交回政府興建公營房屋，該公私營合作模式是否適用於「明日大嶼」？

陳劍青認為，政府當年要求發展商跟足規劃發展沙田第一城，質疑政府現在是否仍有「議價能力」。他以公私合營的西隧為例，看似建築期免費，但只是轉嫁給市民攤分25年慢慢「還債」，直言「免費的東西才是最貴」，擔心公私營合作導致規劃時被私人公司牽着走，導致公共利益被犧牲，好的地段用來建私人豪宅，差的地段才建公營房屋，衍生如天水圍的孤島城市。關焯照亦表示，未來的香港人口增長會放緩，未必吸引到私人市場投資。

批政府營造需大量土地假象

「明日大嶼」工程計劃填海逾千公頃，陳劍青指出，政府計劃分階段在人工島提供26萬至40萬伙單位，換言之地積比其實很低；對於目前本港房屋供應，一年用作興建房屋的土地只是30至50公頃，所需土地不多，且不少公屋可建30至40層，認為政府營造需要很多土地的假象。他質疑政府是否為了所謂長期土地供應，犧牲短中期的土地需要。